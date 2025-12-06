La Fundación Banco de la Leche aprobó más de RD$ 6 millones en donaciones para proyectos de educación y formación técnica en distintas instituciones del país.
La presidente de la entidad, Elena Viyella, afirmó que los aportes responden a la visión de fortalecer el capital humano y promover oportunidades educativas que impulsen el desarrollo social.
El Instituto Superior de Agricultura (ISA) recibirá RD$ 3 millones para un programa de becas de maestría dirigido a estudiantes del sector.
La Sociedad Salesiana fue beneficiada con RD$ 1.54 millones para el fortalecimiento del proyecto Escuela Agronómica.
La Fundación Salesiana Don Bosco obtendrá RD$ 1.5 millones para el proyecto Ecobosco, orientado al desarrollo sostenible y la capacitación juvenil.
La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo, encabezado por Elena Viyella e integrado por Rafael José Marte de la Cruz, Arelis Rodríguez Quiñones, Amílcar Jesús Romero Portuondo y Rafael Silvestre Acevedo Pérez.
El Consejo autorizó la formalización de las resoluciones ante las instancias competentes dentro del marco de gobernanza institucional y transparencia.
La Fundación resaltó que estas acciones se alinean con su misión de más de tres décadas apoyando iniciativas de educación, salud, reforestación y desarrollo social en beneficio de comunidades del país.
