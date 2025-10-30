Fuera del Gran Santo Domingo, provincias como Hato Mayor, El Seibo y Elías Piña, sus habitantes se sustentan de actividades productivas como la ganadería.

En esta fotogalería, recorremos los campos y estancias ganaderas de Hato Mayor, Elías Piña y El Seibo, donde el esfuerzo diario de sus productores revela una identidad marcada por la tierra, el trabajo y la tradición.

1 de 12 | Foto: © ️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 27 octubre del 2025, El Cuey, El Seibo, República Dominicana
2 de 12 | Foto: © ️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 27 octubre del 2025, El Cuey, El Seibo, República Dominicana
3 de 12 | Foto: © ️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 27 octubre del 2025, El Cuey, El Seibo, República Dominicana
4 de 12 | Foto: © ️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 27 octubre del 2025, Bánica, Elías Piña, República Dominicana
5 de 12 | Foto: © ️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 27 octubre del 2025, Bánica, Elías Piña, República Dominicana
6 de 12 | Foto: © ️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 27 octubre del 2025, Bánica, Elías Piña, República Dominicana
7 de 12 | Foto: © ️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 27 octubre del 2025, El Cuey, El Seibo, República Dominicana
8 de 12 | Foto: © ️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 27 octubre del 2025, El Cuey, El Seibo, República Dominicana
9 de 12 | Foto: © ️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 27 octubre del 2025, Hato Mayor, República Dominicana
10 de 12 | Foto: © ️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 27 octubre del 2025, Hato Mayor, República Dominicana
11 de 12 | Foto: © ️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 27 octubre del 2025, Hato Mayor, República Dominicana
12 de 12 | Foto: © ️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 27 octubre del 2025, Matapalacios, Hato Mayor, República Dominicana

EN ESTA NOTA

agricultura Hato Mayor ONE

Osmil Crooke

Editor Multimedia

Ver más

Noticias relacionadas