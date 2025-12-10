Fondo WEIDE apoyará a 34 empresas exportadoras dominicanas a insertarse en la economía digital

La Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Centro de Comercio Internacional (ITC), presentaron el Fondo para Mujeres Exportadoras en la Economía Digital (WEIDE, por sus siglas en inglés) en República Dominicana con el objetivo de incrementar la participación femenina dominicana en el comercio internacional.

El proyecto en alianza con el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), impactará 34 empresas lideradas por mujeres seleccionadas como las primeras beneficiarias del Fondo WEIDE en el país, siendo República Dominicana uno de los cuatro países beneficiados.

El fondo fue presentado en un acto encabezado por la directora general adjunta de la Secretaría de OMC; la directora ejecutiva del ITC; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro Disla y el ministro de Industria Comercio y Mipymes (MICM), Víctor – Ito – Bisonó.

La República Dominicana se encuentra entre los países iniciales beneficiarios del Fondo WEIDE, una iniciativa de US$ 50 millones creada para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres a superar barreras al comercio mediante la mejora de sus capacidades digitales, preparación financiera y acceso a mercados internacionales.

La convocatoria de aplicaciones en la República Dominicana atrajo más de 200 postulaciones, lo que subraya el fuerte interés de las mujeres emprendedoras en ampliar su participación en el comercio global.

En noviembre, el Fondo WEIDE llevó a cabo talleres técnicos y sesiones de capacitación que introdujeron a las empresas lideradas por mujeres seleccionadas a los objetivos del Fondo y les ofrecieron una orientación inicial sobre herramientas digitales y gestión financiera.

“Las mujeres emprendedoras en la República Dominicana demuestran una notable innovación, resiliencia y ambición. A través del Fondo WEIDE, la OMC y el ITC están comprometidos a ayudarlas a aprovechar las oportunidades del comercio digital y fortalecer su participación en las cadenas globales de valor", destacó Johanna Hill.

De acuerdo con Pamela Coke-Hamilton, el Caribe cuenta con empresas dinámicas lideradas por mujeres listas para escalar. "El Fondo WEIDE les brinda herramientas, conocimientos y redes para acelerar su crecimiento y llegar a nuevos mercados. Estamos entusiasmados de presentar la primera cohorte de beneficiarias en la República Dominicana y de acompañarlas en cada etapa del proceso.”

Asimismo, Biviana Riveiro, sostuvo que ser parte de la primera fase de implementación del Fondo WEIDE "es un reconocimiento al trabajo que el Gobierno dominicano y ProDominicana han venido impulsando, pues distintas instituciones tienen en marcha políticas públicas en este sentido, así como al apoyo dado por nuestra institución al ecosistema emprendedor de las empresas lideradas por mujeres de manera consistente por más de 5 años cuyo fin es fortalecer la participación de las mujeres en el comercio internacional”.

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes destacó que el lanzamiento del Fondo WEIDE es “una herramienta diseñada para multiplicar capacidades, abrir nuevas puertas y acompañar los sueños empresariales de mujeres que ya están dejando su huella en la economía digital y en los mercados internacionales”.

Subrayó que esta iniciativa responde al compromiso del Gobierno de impulsar la participación femenina en los sectores productivos con mayor potencial de crecimiento.

Bisonó añadió que este esfuerzo se desarrolla en un contexto económico altamente favorable para el país. “Entre enero y octubre, nuestras exportaciones superaron los 11,954 millones de dólares, creciendo más de un 10 %. Este dinamismo confirma que la economía dominicana avanza con fuerza y que las mujeres empresarias continúan ampliando su presencia en sectores clave y en mercados altamente competitivos”, afirmó.

