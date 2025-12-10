El mercado bursátil de Wall Street cerró en verde este miércoles después de que la Reserva Federal anunciara su decisión de reducir las tasas en 25 puntos básicos en su última decisión política del año.

El índice Dow Jones subió 1,05%, el tecnológico Nasdaq ganó 0,33% y el ampliado S&P 500 ganó 0,67%.

La Reserva Federal recortó los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual por tercera vez este año. Sin embargo, indicó un ritmo de flexibilización más lento en el futuro, proyectando un nuevo recorte leve para 2026.

El banco central votó en una decisión dividida para recortar su tasa de interés de referencia a un rango de 3,5% a 3,75%.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, presionó para recortar las tasas en medio punto porcentual, lo que no fue secundado por unanimidad. Por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeff Schmid, y el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, votaron por mantener las tasas sin cambios.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más