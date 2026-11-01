El volumen de negocios en proceso de Expomóvil Banreservas 2026 registraba un crecimiento superior al 20 % hasta el mediodía de este domingo, en comparación con lo alcanzado a la misma hora del último día de la feria del año pasado, informó el presidente ejecutivo de la entidad financiera, Leonardo Aguilera.

El presidente ejecutivo señaló que la feria mantuvo un importante movimiento comercial durante sus cuatro días, con compradores interesados en adquirir su primer vehículo, cambiar el que poseen o ampliar las unidades destinadas a sus negocios.

Aguilera indicó que las perspectivas para el cierre eran positivas, debido a la actividad registrada en los concesionarios y distribuidores participantes en distintas localidades del país.

El ejecutivo ofreció la información durante un recorrido por seis concesionarios y distribuidores de vehículos del Distrito Nacional, en la cuarta y última jornada de la feria, celebrada del 29 de octubre al 1 de noviembre.

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Aguilera visitó Magna Motors, Delta Comercial, Santo Domingo Motors, César Motors, Viamar y Auto Spot, donde participó en la entrega de vehículos a clientes que aprovecharon las condiciones especiales de financiamiento ofrecidas por Banreservas.

El recorrido por el Distrito Nacional dio continuidad a las visitas realizadas el sábado en establecimientos de La Vega, Moca y Santiago, donde también participó en entregas de vehículos y encuentros con representantes del sector automotriz.

Las condiciones de financiamiento

Expomóvil Banreservas 2026 ofreció tasas de interés desde un 6.85 %, financiamiento de hasta el 90 % del valor del vehículo y plazos de hasta siete años para pagar.

Entre las facilidades también figuró la posibilidad de comenzar a pagar en febrero de 2027 y recibir una devolución de hasta el 15 % del inicial al realizar el pago de separación con tarjetas Banreservas participantes, en concesionarios y distribuidores seleccionados y conforme a las condiciones establecidas.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo sénior de Negocios de Banreservas, Ysidro García Peguero, exhortó a los interesados a visitar los establecimientos participantes durante las últimas horas de la feria para conocer las opciones de financiamiento disponibles.

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