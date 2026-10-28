El Banco de Reservas anunció la celebración de ExpoMóvil Banreservas 2026, una feria automotriz que se desarrollará del 29 de octubre al 1 de noviembre y ofrecerá financiamiento para la compra de vehículos nuevos, usados, comerciales, híbridos y eléctricos.

La entidad informó que la feria tendrá una tasa de financiamiento de 6.85 %, según lo anunciado durante la presentación del evento, que este año lleva el lema «La Movida».

De acuerdo con Banreservas, los clientes podrán financiar hasta el 90 % del valor del vehículo, con plazos de pago de hasta 84 meses. También tendrán la opción de comenzar a pagar la primera cuota en febrero de 2027.

Entre los beneficios anunciados figuran la devolución de hasta un 15 % al separar el vehículo con tarjetas de crédito Banreservas, el acompañamiento mediante la modalidad Cubotamóvil y la entrega gratuita de kits de Paso Rápido.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El presidente ejecutivo de la entidad, Leonardo Aguilera, calificó la tasa como competitiva frente a las condiciones actuales del mercado financiero.

Aguilera afirmó que las facilidades buscan apoyar la compra del primer automóvil y la renovación de vehículos para uso familiar y comercial. También agradeció la participación de concesionarios, dealers y colaboradores en la organización de la feria.

La actividad de apertura contó con la conducción de los comunicadores Nashla Bogaert y Juan Carlos Pichardo, además de la presencia de miembros del Consejo de Directores y vicepresidentes ejecutivos de Banreservas.