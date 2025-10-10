La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) firmaron un acuerdo que establece la emisión obligatoria de la Certificación de pago al día de Obligaciones Tributarias Aduaneras para los proveedores del Estado que sean importadores u operadores aduaneros.
A partir del 2 de enero de 2026, esta certificación será requisito indispensable para participar en los procesos de contrataciones públicas.
El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, explicó que el propósito es “garantizar que quienes suplen bienes o servicios al Estado mantengan una conducta tributaria responsable”, afirmó Sanz Lovatón.
Por su parte, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que esta medida refuerza los principios de integridad y legalidad en la Administración pública.
“Con este acuerdo avanzamos hacia un sistema más justo y eficiente, donde los recursos del Estado se gestionen a favor del interés general y con mayor transparencia”, señaló.
La obligación está prevista en el numeral 4 del artículo 8 de la Ley 340-06 y reiterada en el numeral 4 del artículo 37 de la nueva Ley 47-25 sobre contrataciones públicas.
La referida certificación será emitida por la DGA únicamente a los proveedores registrados como contribuyentes en la administración tributaria aduanera.
En los casos en que el proveedor tenga un acuerdo de pago vigente con la DGA por deudas aduaneras y esté al día con sus cuotas, podrá obtener la certificación sin impedimentos.
Asimismo, deberá mantenerse al día al momento de suscribir el contrato con la entidad pública y al registrarse ante la Contraloría General de la República.
Noticias relacionadas
La DIMEP: la herramienta clave para la transparencia y la fiscalización en República Dominicana
Compras y Contrataciones suspende licitación del Ayuntamiento de Azua por RD$ 620 millones tras detectar irregularidades
JCE firma contrato con EMDOC, el consorcio que confeccionará las nuevas cédulas
Indotel es reconocido por aplicar Política de Compras Verdes
Compartir esta nota