La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) firmaron un acuerdo que establece la emisión obligatoria de la Certificación de pago al día de Obligaciones Tributarias Aduaneras para los proveedores del Estado que sean importadores u operadores aduaneros.

A partir del 2 de enero de 2026, esta certificación será requisito indispensable para participar en los procesos de contrataciones públicas.

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, explicó que el propósito es “garantizar que quienes suplen bienes o servicios al Estado mantengan una conducta tributaria responsable”, afirmó Sanz Lovatón.

Por su parte, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que esta medida refuerza los principios de integridad y legalidad en la Administración pública.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Con este acuerdo avanzamos hacia un sistema más justo y eficiente, donde los recursos del Estado se gestionen a favor del interés general y con mayor transparencia”, señaló.

La obligación está prevista en el numeral 4 del artículo 8 de la Ley 340-06 y reiterada en el numeral 4 del artículo 37 de la nueva Ley 47-25 sobre contrataciones públicas.

La referida certificación será emitida por la DGA únicamente a los proveedores registrados como contribuyentes en la administración tributaria aduanera.

En los casos en que el proveedor tenga un acuerdo de pago vigente con la DGA por deudas aduaneras y esté al día con sus cuotas, podrá obtener la certificación sin impedimentos.

Asimismo, deberá mantenerse al día al momento de suscribir el contrato con la entidad pública y al registrarse ante la Contraloría General de la República.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más