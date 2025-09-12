El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) fue reconocido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por la correcta aplicación de la Política de Compras Verdes en sus procesos administrativos y de adquisiciones bienes y servicios.

La entrega del reconocimiento se realizó en el marco del “1er Foro de Contrataciones Públicas: transformando la compra pública en bienestar para la gente”, un espacio de diálogo que reunió a instituciones públicas, especialistas y representantes de diversos sectores para abordar los retos y avances en la modernización de la compras públicas en el país.

El reconocimiento fue recibido, en representación del Indotel y su presidente, Guido Gómez Mazara, por la directora de Licitaciones y Contratos Públicos, Ruth Henríquez, acompañada de colaboradores de la institución.

Miembros del equipo de la Dirección de Licitaciones y Contratos Públicos del Indotel muestran el reconocimiento.

Esta distinción resalta los esfuerzos que se han venido desarrollando en el órgano regulador de las telecomunicaciones para integrar prácticas de consumo responsable y sostenible dentro de los procesos de contrataciones de la entidad.

La Política de Compras Verdes constituye un instrumento que busca orientar a las instituciones estatales hacia la incorporación de criterios ambientales y de sostenibilidad en la adquisición de bienes, servicios y obras. Su correcta aplicación permite reducir impactos negativos en el entorno, fomentar la eficiencia en el uso de recursos y promover un mercado más responsable.

El foro, organizado por la DGCP, contó con la participación de instituciones estatales, organismos internacionales y entidades de la sociedad civil, y tuvo como objetivo resaltar la importancia de la compra pública como herramienta para impulsar políticas de inclusión, innovación y sostenibilidad.

