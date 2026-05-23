Usted está en el supermercado. Ve dos productos casi idénticos: uno cuesta RD$ 500 y el otro RD$ 499.99. Sabe perfectamente que la diferencia es un centavo. Y aun así, el segundo le parece más barato. No es ingenuidad. Es su cerebro funcionando exactamente como los comercios esperan que funcione.

Este fenómeno tiene nombre técnico —charm pricing o precios psicológicos — y una historia que pocos conocen. Nació no para manipular consumidores, sino para atrapar empleados deshonestos. Y lleva más de 143 años haciendo su trabajo.

La historia de la caja registradora

Corría 1883 en Dayton, Ohio, cuando un tabernero llamado James Ritty tenía un problema: sospechaba que sus empleados se quedaban con parte del dinero de las ventas. Su solución fue ingeniosa: junto a su hermano, patentó la primera caja registradora mecánica, bautizada como la "Incorruptible Cashier" o cajero incorruptible.

El truco estaba en los precios. Si un producto costaba exactamente 10 dólares, el empleado podía recibir el billete y guardárselo sin registrar nada. Pero si el precio era 9.99, el cliente necesitaba cambio. El cajero tenía que abrir el cajón, la máquina emitía un sonido y la venta quedaba registrada. Sin escapatoria.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Lo que comenzó como un mecanismo antifraude se convirtió, con el tiempo, en una de las estrategias de marketing más poderosas de la historia moderna del comercio.

Qué le pasa a su cerebro cuando ve un .99

El cerebro humano no procesa los números como una calculadora. Los lee de izquierda a derecha y se detiene, en gran medida, en el primer dígito. Esto se conoce como el efecto del dígito izquierdo (left-digit effect), documentado ampliamente en estudios de neuroeconomía y economía del comportamiento.

Cuando usted ve RD$ 4,999, su cerebro ancla la percepción en el "4″. Cuando ve RD$ 5,000, la ancla en el "5″. La diferencia real es un peso. La diferencia percibida puede sentirse como mucho más.

Esto ocurre porque el cerebro utiliza atajos cognitivos —llamados heurísticas— para tomar decisiones rápidas sin gastar demasiada energía mental. En un supermercado, donde un comprador promedio toma cientos de microdecisiones en minutos, esos atajos se activan constantemente.

Según datos recopilados por Capital One Shopping Research (plataforma digital de comparación de precios) , los precios terminados en 9, 99 o 95 pueden aumentar las ventas entre un 24% y un 60% respecto a precios redondos equivalentes. Un estudio de 2003 realizado por investigadores del MIT y la Universidad de Chicago encontró que una prenda vendida a US$ 39 generó más ventas que la misma prenda ofertada a US$ 34, debido al efecto psicológico de los precios terminados en 9.

Los otros trucos que usan junto al .99

El precio terminado en .99 es solo la punta del iceberg. Los comercios combinan varias técnicas de fijación psicológica de precios:

1. El precio ancla

Colocan un producto caro al lado de uno más barato para que este último parezca una ganga. El primero no está ahí para venderse: está ahí para hacer ver razonable al segundo.

Por ejemplo: un televisor de RD$ 120,000 al lado de uno de RD$ 79,000 hace que el segundo parezca una “oportunidad”.

El llamado efecto ancla fue desarrollado por los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky en sus investigaciones sobre economía conductual.

2. El precio de referencia tachado

"Antes: RD$ 1,200 — Ahora: RD$ 899″. Aunque el precio original nunca haya sido real o haya durado apenas un día, el cerebro lo toma como punto de comparación y percibe el nuevo precio como un ahorro.

Estudios de comportamiento del consumidor publicados en la revista Journal of Consumer Research muestran que los consumidores usan el precio tachado como referencia mental para evaluar si existe ahorro.

3. El tamaño de la fuente

Estudios de comportamiento del consumidor muestran que los precios escritos en letras pequeñas se perciben como más bajos. No es accidental que en muchas etiquetas el número de centavos aparezca en superíndice y en tamaño reducido.

4. La eliminación del símbolo de moneda

En menús de restaurantes y tiendas de lujo, omitir el símbolo "RD$" o "$" reduce la sensación de "dolor" al pagar. El cerebro asocia el símbolo con el gasto; sin él, la resistencia disminuye.

5. El precio por unidad escondido

"3 por RD$ 150″ suena mejor que "RD$ 50 cada uno", aunque sea lo mismo. La oferta de volumen activa la sensación de ahorro aunque el consumidor no necesite tres unidades.

Cuándo el .99 no aplica: el precio redondo como señal de lujo

No todo termina en .99. Las marcas de lujo y los restaurantes de alta gama hacen exactamente lo contrario: usan precios redondos y exactos. Un reloj de RD$ 250,000 o una cena de RD$ 8,000 comunican exclusividad y confianza. El precio impar, en esos contextos, transmitiría descuento, y el descuento destruiría la percepción de valor premium.

La regla es simple: .99 dice "esto es una oferta". El número redondo dice "esto vale lo que cuesta".

Cómo comprar más inteligente

Conocer los mecanismos no los desactiva automáticamente —el cerebro sigue cayendo en ellos incluso cuando los identifica—, pero sí permite tomar decisiones más conscientes. Algunas estrategias prácticas:

Redondee mentalmente hacia arriba. Cuando vea RD$ 1,499, dígase "esto cuesta mil quinientos pesos". Eso es lo que cuesta.

Cuando vea RD$ 1,499, dígase "esto cuesta mil quinientos pesos". Eso es lo que cuesta. Compare el precio por unidad, no el precio total. El paquete grande no siempre es más barato por unidad.

El paquete grande no siempre es más barato por unidad. Desconfíe del precio tachado. Pregúntese cuánto tiempo estuvo vigente ese precio "original".

Pregúntese cuánto tiempo estuvo vigente ese precio "original". Haga listas antes de entrar. La mayoría de las técnicas de precios psicológicos funcionan mejor con compras impulsivas. Una lista reduce el margen de maniobra del marketing.

La mayoría de las técnicas de precios psicológicos funcionan mejor con compras impulsivas. Una lista reduce el margen de maniobra del marketing. Espere antes de decidir. En compras grandes, dormir la decisión reduce el efecto de las anclas de precio.

Un centavo que vale millones

Lo que James Ritty inventó para proteger su caja en 1883 se convirtió en una industria global. Hoy, el charm pricing es estudiado en escuelas de negocios, analizado por algoritmos de comercio electrónico y aplicado en tiendas físicas y plataformas digitales de todo el mundo.

La próxima vez que vea un precio terminado en .99, ya sabe lo que está pasando. Su cerebro seguirá procesándolo como "más barato". Pero al menos, ahora, usted también lo sabe.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más