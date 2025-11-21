Un estudio de EY revela nuevos cambios en los hábitos de consumo de cara al próximo Black Friday y las compras de fin de año. Según el EY Future Consumer Index 2025, los consumidores dominicanos muestran una clara tendencia hacia un comportamiento omnicanal, más conscientes, más exigentes y sostenibles, alternando de manera fluida entre las compras físicas y digitales.

El estudio destaca, que el 21 % de los millennials busca primero reseñas o recomendaciones antes de realizar una compra, lo que evidencia la importancia de que las empresas mantengan una escucha activa en los canales digitales donde los usuarios comparten sus opiniones.

“Este comportamiento refuerza la necesidad de comprender y atender a un consumidor más informado, exigente y cauteloso, que valora la flexibilidad y conveniencia en su proceso de compra” recomendó Héctor Rivera, socio de Business Consulting, EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

Otro hallazgo relevante del estudio es el cambio generacional en los hábitos de consumo. Mientras solo el 1 % de los baby boomers prefiere rentar, en lugar de comprar, el 10 % de la generación Z ya adopta este modelo, reflejando una mayor apertura hacia el acceso temporal y el consumo responsable.

Por su parte, la Gen Z muestra una clara inclinación por el consumo sostenible, ya que el 21 % prefiere comprar productos de segunda mano, frente al 11 % de los boomers. Esta tendencia impulsa a las empresas a replantear sus estrategias y ofrecer opciones más duraderas y respetuosas con el ambiente.

Para los expertos, esta evolución en el comportamiento del consumidor debe ser contemplada para las próximas compras del Black Friday y fin de año, pero, además, deben ser parte de la planificación estratégica del 2026, ya que las nuevas generaciones, en especial la Generación Z, están ganando fuerza como público clave de consumo.

Las marcas que consigan una mayor conexión entre sus canales físicos y digitales y que además incorporen prácticas sostenibles e innovadoras, contarán con una ventaja competitiva para fortalecer su crecimiento.

“Cada vez hay más consumidores que esperan el Black Friday y las ventas de fin de año para realizar compras estratégicas que les permitan obtener un mejor valor por su dinero. Este aumento en el apetito de compra representa un reto para las empresas y marcas, que deben repensar sus ofertas y estrategias para captar la atención del cliente de forma oportuna y relevante”, concluyó Rivera.

Finalmente, el estudio subraya la importancia de incorporar la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de compra. El 47 % de los encuestados considera que la IA es más efectiva que la atención humana. Sin embargo, reconocen que hay situaciones que requieren la intervención de personas.

El reto, según EY, es mantener un equilibrio entre tecnología y atención humana para ofrecer experiencias de compra personalizadas, eficientes y satisfactorias.

