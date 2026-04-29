La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense ha rechazado un 15 % de las solicitudes de reembolso de empresas que buscan recuperar los montos abonados por las medidas arancelarias del presidente Donald Trump e invalidados luego por la Corte Suprema.

De las más de 13 millones de operaciones de importación que han superado la primera revisión desde la puesta en marcha del mecanismo de devolución (se abrió el 20 de abril y se cerrará el 9 de julio), unas 2,12 millones fueron denegadas por "no superar las validaciones específicas de la entrada", informó el director de Programas de Comercio del CBP, Brandon Lord.

Aproximadamente 1,74 millones de estas entradas "han sido liquidadas y se encuentran en proceso de reembolso" hasta el pasado domingo, precisó Lord en una actualización presentada este martes ante el Tribunal de Comercio Internacional que ordenó al Gobierno devolver lo cobrado tras la decisión del Supremo.

En el caso de República Dominicana, debe reclamar la devolución de US$440,4 millones cobrados por esos aranceles declarados ilegales por la Corte Suprema de EEUU.

Según el CBP, los importadores que vieron sus solicitudes rechazadas pueden intentar corregir cualquier error y volver a presentar la petición.

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En total, se calcula que este proceso de devolución abarque unos 166 mil millones de dólares cobrados ilegalmente en aranceles anulados por la alta corte, en un dictamen que invalidó una parte central del esquema de gravámenes de Trump.

En la primera semana desde la activación del mecanismo devolución en línea, denominado CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries) se presentaron 75 mil 306 declaraciones, de las cuales 47 mil 315 superaron la validación de archivos, precisó el servicio aduanero estadounidense.

Cada declaración puede agrupar miles de operaciones de importación distintas, que luego son revisadas de manera individual.

La puesta en marcha del sistema comenzó con tropiezos, según reportes de dueños de empresas, que se encontraron con mensajes de "error" en el portal en línea debido al alto volumen de solicitudes.

El director ejecutivo del CBP reconoció que, aunque hoy el CAPE "funciona correctamente", estuvo fuera de servicio por 18 minutos el 20 de abril, cuando la entidad "suspendió brevemente la posibilidad de presentar declaraciones para reconfigurar recursos y optimizar el procesamiento de las declaraciones".

Trump sin facultades para ello, según el fallo judicial

WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 28/05/2025.- Fotografía de archivo fechada el 2 de abril de 2025 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostrando una tabla con aranceles aplicables a socios comerciales de Estados Unidos. EFE/ Kent Nishimura / POOL

En una clara mayoría de 6-3, la Corte Suprema decidió que Trump no tenía facultades en tiempos de paz para invocar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, un dictamen que invalidó una parte central del esquema de gravámenes de Trump.

Entonces, el presidente criticó duramente la sentencia del Supremo e impuso un nuevo arancel global temporal del 10 % bajo un nuevo marco legal.

Un día después del inicio del proceso de reembolsos multimillonarios, Trump, advirtió a las empresas que sería una buena decisión no buscar recuperar el dinero pagado en los aranceles anulados y afirmó que recordará a quienes no lo hagan.

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