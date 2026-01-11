Edesur Dominicana desarrolla un amplio operativo, que incluye el traslado de un nuevo transformador de potencia, en marco del proceso de habilitación de la nueva subestación eléctrica Alfa, ubicada en el municipio de Santo Domingo Oeste.

La jornada operativa incluye la construcción de dos nuevos circuitos de distribución con el objetivo de eficientizar el servicio a 257,000 usuarios de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y el Distrito Nacional.

Las intervenciones tendrán una inversión de RD$ 128.2 millones y permitirán disminuir las pérdidas técnicas e interrupciones del servicio eléctrico por sobrecarga.

Como parte de las adecuaciones, la distribuidora trasladó e inició el proceso de instalación de un transformador de potencia de 40 megavoltioamperios (MVA) en la nueva subestación Alfa, que manejará niveles de tensión de 69/12.5 kV.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Se prevé que la infraestructura entre en operación a principios de este año 2026.

La obra surge como la solución provisional para garantizar la estabilidad del sistema y reducir las condiciones de sobrecarga de las subestaciones Kilómetro 10 ½ (de la autopista Duarte), Palamara y Bayona, mientras avanza en la ejecución de su plan de expansión a largo plazo.

Dichas subestaciones sirven energía a sectores de alta densidad poblacional con un consumo creciente del servicio eléctrico.

El plan de expansión a corto plazo permitirá a la distribuidora enfrentar el crecimiento urbano, comercial e industrial en las demarcaciones, que tienen una proyección de demanda para los próximos años por encima del 20 % de la capacidad instalada.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más