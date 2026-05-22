La economista Madeleini Domínguez advirtió que el conflicto entre Estados Unidos e Irán ya está teniendo efectos directos sobre la economía dominicana, impulsando la inflación, deteriorando las expectativas económicas y desacelerando el crecimiento.

En un artículo de opinión publicado en Acento, la especialista sostuvo que República Dominicana, al ser un importador neto de petróleo, es especialmente vulnerable al aumento de los precios internacionales del crudo, cuyos efectos terminan reflejándose en el transporte, la energía y el costo de los alimentos.

Domínguez explicó que la inflación de abril alcanzó 0.49 %, la más alta en lo que va de 2026, mientras que la inflación interanual subió de 4.63 % en marzo a 5.11 %, superando el límite superior del rango meta del Banco Central.

Indicó que los mayores incrementos se registraron en los grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte, que concentran cerca del 40 % de la canasta del índice de precios al consumidor y representan gastos esenciales para la población.

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La analista señaló además que República Dominicana se posicionó como el segundo país con mayor inflación de Centroamérica, solo por detrás de Honduras.

En su análisis, sostuvo que las perspectivas económicas también se han deteriorado debido a la prolongación del conflicto geopolítico. Explicó que las proyecciones de inflación para el cierre de 2026 pasaron de 4.28 % en enero a 4.98 % en abril, lo que refleja un aumento de 70 puntos básicos en apenas tres meses.

Domínguez también advirtió sobre la desaceleración económica. Aunque la economía dominicana creció 4.1 % en el primer trimestre del año, consideró que la cifra es inferior al promedio histórico de la última década, estimado en 5.3 %.

Asimismo, destacó que el Fondo Monetario Internacional redujo su proyección de crecimiento para República Dominicana en 2026, pasando de 4.5 % en octubre de 2025 a 3.7 % en abril de este año.

La economista afirmó que el país podría enfrentar un escenario de estanflación, caracterizado por inflación elevada, deterioro de las expectativas y menor crecimiento económico de manera simultánea.

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