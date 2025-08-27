Economía registra expansión interanual de 2.9 % en julio

El Banco Central informó que la economía dominicana registra una expansión interanual de 2.9 % en julio de 2025, superior a la variación interanual de 1.1 % registrada en el mes de junio.

Explicó que de acuerdo con las cifras preliminares del indicador mensual de actividad económica (IMAE) correspondientes al mes de julio, esta expansión está sustentada principalmente por un mejor desempeño relativo de las actividades minería, zonas francas, construcción y servicios; dentro de este último, sobresalen servicios financieros, hoteles, bares y restaurantes, energía y agua y transporte y almacenamiento.

De esta manera, el crecimiento acumulado de la economía en el período enero-julio 2025 se ubica en 2.4 % con respecto al mismo período del año anterior.

Sostuvo que la economía dominicana ha mostrado resiliencia ante escenarios adversos. Recordó que las recientes medidas de estímulo aprobadas por la Junta Monetaria, mediante un programa de liquidez de RD$ 81,000 millones, ya presentan avances relevantes.

A dos meses de su implementación de este programa, el Banco Central ha ejecutado RD$ 48,451 millones (cerca del 60 %), quedando disponibles aproximadamente RD$ 32,000 millones con vocación de seguir apoyando a los sectores productivos en lo que resta del año.

Al analizar el resultado del IMAE en julio de 2025, dijo que se observan variaciones interanuales positivas en la mayoría de las actividades económicas.

Con respecto a la minería, la misma experimentó una variación interanual de 21.0 % en el mes de julio, asociado al incremento en los volúmenes extraídos de oro y plata en dicho mes, situando el crecimiento acumulado de esta actividad en 5.1 % en enero-julio.

Dentro del sector industrial, se destaca el desempeño de la manufactura de zonas francas, la cual registró un incremento interanual de 7.1 % en julio 2025, incidiendo en este comportamiento la demanda externa de los bienes producidos bajo este régimen.

En este sentido, las exportaciones se incrementaron en 5.0 % en el referido mes, para un total de US$ 805.8 millones, acumulando US$ 5,057.8 millones durante el período enero-julio.

En lo que respecta al valor agregado de hoteles, bares y restaurantes, esta actividad presentó una variación interanual de 4.4 % en julio de 2025, debido principalmente a la llegada de pasajeros no residentes, la cual exhibió un crecimiento de 6.5 % en el mes de julio.

Este desempeño obedece en gran medida al aumento en el flujo aéreo de extranjeros no residentes provenientes de América del Sur, por las medidas implementadas por el Ministerio de Turismo de promoción turística y fortalecimiento de la conectividad, con el objetivo de incrementar el flujo de visitantes provenientes de los destinos no tradicionales.

La actividad de intermediación financiera experimentó un crecimiento interanual de 6.3 % en el mes de julio, incidiendo en este resultado la expansión de 10.3 % del crédito dirigido al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a RD$ 224 mil millones adicionales con respecto a julio del año 2024.

Durante el mes de julio, la actividad del sector construcción registró una variación interanual de 3.8 %, mejorando su desempeño respecto a la contracción acumulada de 2.3 % observada en el período enero-junio.

Este comportamiento se refleja en los volúmenes de ventas locales de insumos clave para el desarrollo de obras de infraestructura, particularmente cemento y varillas, los cuales exhiben incrementos en comparación con julio de 2024.

De continuar esta dinámica y disiparse gradualmente los factores externos de incertidumbre, se espera una reactivación de los cronogramas de inversión en proyectos del sector privado, lo cual, combinado con una mayor ejecución del gasto de capital, contribuiría a consolidar la recuperación del sector.

