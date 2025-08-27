Ángel David Taveras Difo, director ejecutivo del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC), destacó que la Asamblea General de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) proyecta a República Dominicana como una nación que apuesta por la calidad, la innovación y la sostenibilidad, fortaleciendo la confianza en sus servicios de acreditación y abriendo nuevas oportunidades para que las empresas se integren de manera competitiva en los mercados internacionales.

Autoridades gubernamentales, líderes empresariales, expertos internacionales y organismos de acreditación debatieron sobre el papel estratégico de la calidad en el desarrollo económico, la sostenibilidad y la inserción en el comercio global.

Ulrich Harmes, consultor de Mesopartner y representante de la cooperación internacional de Alemania, destacó los avances que República Dominicana ha alcanzado en materia de calidad en los últimos 20 años, gracias a políticas que han integrado reguladores, industria y ciudadanía.

Explicó que los estudios de línea base realizados en colaboración con proyectos europeos para el Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA) permitieron diagnosticar la infraestructura de calidad del país y sentar bases sólidas para su fortalecimiento.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El consultor subrayó además que la acreditación es clave para aumentar la confianza en los productos “Hecho en República Dominicana”, lo que abre mayores oportunidades de exportación y posiciona al país como un socio confiable en el comercio global.

Además, presentó el Global Accreditation Experience Index, un nuevo indicador que refleja el progreso de los esquemas de acreditación disponibles para las empresas dominicanas, consolidando al Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) como un ente confiable y reconocido a nivel regional e internacional.

“Hago un llamado a todos los empresarios dominicanos a utilizar los servicios de acreditación del país. Ahí encontrarán servicios confiables que no solo cumplen con estándares nacionales, sino también internacionales, fortaleciendo la competitividad y la confianza en sus productos y servicios”, afirmó Harmes.

Con la clausura de la Asamblea, República Dominicana no solo reafirma su liderazgo regional en materia de acreditación, sino que también deja instalado un legado de cooperación internacional, alianzas estratégicas y oportunidades para el sector productivo, fortaleciendo su infraestructura de calidad como motor de competitividad y desarrollo económico.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más