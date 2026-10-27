La empresa cementera Domicem cumple 21 años de operaciones en República Dominicana, donde alcanzó una capacidad de producción anual de 2.8 millones de toneladas de cemento tras poner en marcha una segunda línea de producción en 2023, respaldada por una inversión superior a US$ 120 millones.

La compañía inició sus operaciones en 2005 con la inauguración de su planta en Sabana Grande de Palenque, provincia San Cristóbal, luego de una inversión inicial de US$ 113.5 millones.

Además de su planta en territorio dominicano, Domicem cuenta con una terminal de distribución en Montego Bay, Jamaica, y una instalación de molienda en Port Lafiteau, Haití, desde donde participa en el mercado regional del cemento.

La empresa informó que cuenta con 464 colaboradores, de los cuales una parte importante procede de Sabana Grande de Palenque y comunidades cercanas.

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Asimismo, 144 empleados tienen más de diez años de permanencia en la organización.

Como parte de la conmemoración de su aniversario, la compañía reconoció a siete trabajadores por cumplir 20 años de servicio, en una actividad que incluyó una misa de acción de gracias celebrada por monseñor Faustino Burgos Brisman, obispo de la diócesis de Baní.

Entre los homenajeados figuran empleados de las áreas de transportación, mecánica, laboratorio químico, empaque y seguridad, calidad y ambiente.

Durante la actividad, Miguelina Rojas, gerente de Recursos Humanos, destacó la trayectoria de los trabajadores reconocidos y su contribución al desarrollo de las operaciones de la empresa.

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