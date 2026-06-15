La Cámara de Diputados designó este lunes la representación del hemiciclo que participará en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que estudiará el proyecto de ley de medidas económicas y fiscal enviado por el Poder Ejecutivo para dinamizar la economía y enfrentar la crisis internacional.

En ese sentido, el presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, propuso que la representación de la Cámara de Diputados en dicha Comisión esté integrada por los miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, dijo el hemiciclo en una nota de prensa.

Los miembros que conformarán la comisión de diputados son Francisco Paulino, quien la preside y fungirá como vicepresidente de la Comisión Bicameral, así como Ydenia Doñé, Jorge Frías, Sergio Moya, Gregorio Domínguez, Félix Hiciano, Enriqueta Rojas, Dorina Rodríguez, Dellys Féliz, Danilo Díaz, Carmen Ligia Barceló, Abelardo Ruthinel, Margarita Tejeda y Félix Michel Rodríguez.

Además estarán los voceros de las fuerzas políticas con representación en la Cámara de Diputados, como son Rafael Castillo (Fuerza del Pueblo), Gustavo Sánchez (PLD), Amado Díaz (PRM), Braulio Espinal (DXC), en representación de los partidos minoritarios aliados al oficialismo y Ramón Raposo (PRD), en representación de los partidos minoritarios aliados a la oposición.

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Los comisionados por la Cámara de Diputados se unirán a los senadores Pedro Manuel Catrain Bonilla (presidente), Guillermo Lama Pérez, Alexis Victoria Yeb, Ginette Altagracia Bournigal de Jiménez, Ramón Rogelio Genao Durán, Félix Ramón Bautista Rosario, Lía Díaz Santana de Díaz, Aracelis Villanueva Figueroa, Eduard Alexis Espiritusanto Castillo, Moisés Ayala Pérez y Casimiro Antonio Marte Familia.

La Cámara de Diputados volverá a sesionar el miércoles venidero, a partir de las 10 de la mañana.

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