La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) identificó más de 100 millones de pesos pertenecientes a 10,853 familiares de fallecidos, cuyos fondos permanecen en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El director de la institución, Elías Báez, informó que la DIDA ofreció asistencia y orientación a los usuarios sobre los pasos para acceder a esos recursos, a través de sus oficinas, servicio telefónico 24 horas y redes sociales.

“Recordamos que existen más de 117,000 cuentas de personas fallecidas con más de 8,000 millones de pesos en las arcas de las AFP, según datos de la Superintendencia de Pensiones. En solo una semana, la DIDA brindó 23,015 asistencias a 10,853 personas, superando la demanda habitual de servicios diarios”, señaló Báez.

El funcionario explicó que el 80 % de las consultas recientes estuvieron relacionadas con el seguro de pensiones y beneficios por sobrevivencia, incluyendo:

4,163 consultas de familiares de afiliados fallecidos sobre la AFP y aportes acumulados.

2,606 asesorías a trabajadores para identificar su AFP y requisitos de devolución de aportes, la mitad de ellos mayores de 60 años.

871 solicitudes de información sobre pensión de sobrevivencia y documentos requeridos.

El 20 % restante correspondió a otros servicios de la institución.

Báez destacó que a los 100 millones de pesos identificados debe sumarse la rentabilidad anual generada por esos fondos.

La DIDA reiteró el llamado a familiares de afiliados fallecidos desde 2003 hasta 2025 a investigar sobre los fondos disponibles o beneficios acumulados. Para ello, disponen de la línea gratuita 809-472-1900, disponible 24 horas, así como del chat en línea www.dida.gob.do, los correos electrónicos info@dida.gob.do / ssl@dida.gob.do, redes sociales @Didardo y 16 oficinas a nivel nacional junto a 6 puntos GOB.

También exhortó a las personas mayores de 60 años que hayan cotizado en alguna AFP a verificar si poseen beneficios o fondos acumulados, con el acompañamiento de la DIDA en el proceso de retiro.

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social es la entidad encargada de informar, defender y asesorar a los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en materia de salud, riesgos laborales y pensiones, en cumplimiento de la Ley 87-01 y la Ley 13-20.

Con 16 oficinas a nivel nacional y servicios en línea, la DIDA garantiza asistencia en consultas, certificaciones, corrección de datos, capacitaciones y operativos de orientación en todo el país.

