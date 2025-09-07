La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visita República Dominicana en el marco de la revisión anual del Artículo IV, se reunión con las autoridades del Ministerio de Enegía y Minas.

En el encuentro, según informaron las autoridades dominicanas, se conoció de los avances en los sectores de energía y minería, áreas que a julio de este año concentraron el 40 % de la inversión extranjera directa (IED), consolidándose como ejes fundamentales de la estabilidad económica nacional.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó a la delegación encabezada por Ricardo Llaudes, jefe de misión para el país, que en los próximos cinco meses ingresarán 612 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), provenientes de proyectos como el cierre de ciclo de SIBA (68 MW), Energas 4 en San Pedro de Macorís (130 MW) y la primera fase de Energía 2000 en Manzanillo (414 MW).

Santos indicó que hacia 2025 la meta es que el 25 % de la generación provenga de fuentes renovables, y que entre 2027 y 2028 se incorporarán plantas a gas con una capacidad adicional de 1,552 MW. Con ello, la capacidad instalada de energías limpias más que se duplicará respecto a 2024, en lo que calificó como “la transformación más trascendente de la matriz eléctrica en la historia del país”.

El funcionario adelantó, además, que el Gobierno retomará la discusión del Pacto Eléctrico en el Consejo Económico y Social (CES).

En materia minera, el ministro subrayó que el oro es el principal producto de exportación, representando un 36 % de las exportaciones nacionales de bienes. Este mineral aporta alrededor del 13 % de las recaudaciones por Impuesto sobre la Renta (ISR) y, según estimaciones, en 2025 podría generar al fisco más de US$500 millones, dependiendo de la producción.

La misión del FMI estuvo integrada por Ricardo Llaudes, Geraldo Peraza, Nate Arnold, Pamela Madrid-Angers y Manuel Rosales Torres, quienes recibieron detalles sobre los proyectos estratégicos que sostienen el crecimiento económico de República Dominicana.

