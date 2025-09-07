El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael “Pepe” Abreu, reiteró su rechazo a cualquier intento de modificar la cesantía laboral en el marco de la reforma al Código de Trabajo, al advertir que, de ser necesario, el sector sindical prefiere que se mantenga en vigencia la legislación actual, promulgada en 1992.

Entrevistado en el programa Esferas de Poder, que conduce el periodista Federico Méndez por RNN Canal 27, Abreu insistió en que la cesantía “no debe ser tocada en ninguna de sus modalidades”.

“Si el Código se tiene que quedar como está, que se quede. Si tienen que retirar esta reforma de ahí, que se retire”, subrayó el dirigente sindical.

Abreu consideró que los aspectos procesales de la reforma, así como las modificaciones discutidas en torno a la flexibilidad de la jornada laboral, “en ningún momento son aspectos que favorecen a los trabajadores”.

El líder sindical recordó que la cesantía constituye una garantía fundamental para miles de empleados en caso de despido, por lo que eliminarla o reducirla sería un retroceso en materia de derechos laborales.

El debate sobre la reforma laboral ha generado tensión entre sectores empresariales, sindicales y legisladores, mientras el Gobierno insiste en alcanzar un consenso para actualizar el marco legal vigente desde hace más de tres décadas.

