La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció que ampliará el plazo para que los contribuyentes micro y pequeños se incorporen al sistema de facturación electrónica, por instrucciones del Poder Ejecutivo.

El anuncio se produce un día después de que la institución descartara conceder una nueva prórroga general para cumplir con esta obligación tributaria, aunque había informado que, por el momento, no aplicaría multas, sanciones ni cierres de establecimientos comerciales a quienes no completaran el proceso.

En un aviso publicado este martes en sus redes sociales, la DGII informó que los detalles de la ampliación se comunicarán a más tardar el próximo 30 de noviembre.

Para entonces, también dará a conocer los criterios que determinarán cuáles contribuyentes califican como micro y pequeños, así como el período adicional que tendrán para incorporarse al sistema.

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La decisión representa un cambio respecto a la posición comunicada por la administración tributaria el lunes 16 de noviembre, cuando sostuvo que no podía conceder otra prórroga general debido a las disposiciones de la Ley 32-23 de Facturación Electrónica y su Reglamento de Aplicación 587-24.

La DGII había explicado que el reglamento establece que la prórroga es única y no puede exceder los seis meses. Esa extensión fue concedida mediante el Aviso 06-26, trasladando la fecha límite de incorporación del 15 de mayo al 15 de noviembre de 2026.

Sin embargo, la institución no había anunciado entonces una nueva fecha para aplicar las sanciones previstas en la legislación.

Más de 165,000 contribuyentes incorporados

En su nueva comunicación, la DGII indicó que más de 165,000 contribuyentes ya se han incorporado al sistema de facturación electrónica.

La entidad reiteró que la implementación de esta herramienta no implica mayores impuestos y aseguró que mantiene disponibles sus canales institucionales para responder las inquietudes de los contribuyentes.

La facturación electrónica es parte del proceso de modernización tributaria establecido mediante la Ley 32-23, que dispone la incorporación progresiva de los contribuyentes al sistema de emisión de comprobantes fiscales electrónicos.

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