La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que no habrá prórroga para la renovación sin recargo del Impuesto de Circulación de Vehículos, mejor conocido como marbete, cuya vigencia concluye este 31 de enero.

A las 2:30 de la tarde de este jueves 22 de enero 2026, se habían renovado 1,377,079 marbetes, con un recaudo de RD$ 2,323,039,500, de un total de 2,086,756 vehículos hábiles y una recaudación estimada de RD$ 3,433,806,000.00, quedando pendientes de renovación unos 709,677, equivalente al 34 %.

En ese sentido, la DGII exhortó a los propietarios de vehículos de motor a completar el proceso de renovación dentro del plazo establecido, a fin de evitar recargos, multas y otras sanciones contempladas en la normativa vigente.

La entidad recaudadora recordó que el pasado 18 de enero finalizó el período de renovación vía internet, por lo que actualmente el trámite solo puede realizarse de manera presencial en las 47 entidades financieras, con 856 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional; así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sanciones

Se mantienen los montos correspondientes a las sanciones por no renovación durante el plazo establecido:

RD$ 2,000.00 (recargo) a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2026.

RD$ 2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2024-2025 (RD$ 2,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$ 100.00 por concepto de cesación administrativa).

RD$ 3,100.00 a vehículos que no renovaron en el marbete 2023-2024 y años anteriores (RD$ 3,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$ 100.00 por concepto de cesación administrativa).

Asimismo, la institución instó a los contribuyentes a no esperar hasta el último momento para cumplir con esta obligación fiscal.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más