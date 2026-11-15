Decomisan productos ilegales valorados en RD$ 37 millones en comercios de Bonao

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control del Comercio de Mercancías (CECCOM) y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) decomisaron más de 78,000 productos ilegales, valorados en más de RD$ 37 millones, durante cuatro allanamientos en establecimientos comerciales de Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Las intervenciones se realizaron con el acompañamiento del Ministerio Público en cuatro negocios: Plaza Victoria, ubicado en el distrito municipal Juma Bejucal; Tienda Verano y Supermercado Las Hortensias, en el centro de Bonao, y Mei, en la avenida Las Hortensias.

Entre las mercancías ocupadas figuran bebidas importadas, estimulantes sexuales, artículos de uso personal y otros productos que carecían de registro sanitario. Algunos estaban vencidos y otros no cumplían con los requisitos de etiquetado establecidos en las normativas vigentes.

El MICM informó que la comercialización de productos vencidos, sin registro sanitario o sin el etiquetado correspondiente viola la Ley 42-01, General de Salud, y la Ley 17-19, sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

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Los allanamientos se ejecutaron bajo la coordinación de la Mesa de Ilícitos, con la participación de la Dirección de Inteligencia del CECCOM y las direcciones regionales Central y Cibao Central, en apoyo a la Dirección Regional Cibao Sur.

En el operativo también participaron técnicos de DIGEMAPS y los procuradores fiscales Ramón Guerrero Pérez, Juan Ramón Beato Vallejo, Diana Fabián y Jonathan Castillo.

Las mercancías incautadas fueron trasladadas a la sede del CECCOM bajo protocolos de cadena de custodia, mientras el Ministerio Público continúa los procedimientos judiciales correspondientes contra los responsables.

Las instituciones señalaron que estas prácticas representan riesgos para la salud y seguridad de los consumidores, además de afectar los ingresos fiscales del Estado y generar competencia desleal frente a los comerciantes que cumplen con las disposiciones legales.

El MICM y el CECCOM aseguraron que continuarán los operativos para identificar y perseguir actividades relacionadas con el comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados.

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