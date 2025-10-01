La vigésima Reunión Regional Americana de la OIT comenzó hoy con la participación de representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de las Américas, enfocada en empleo productivo, trabajo decente y desarrollo sostenible.

El presidente Luis Abinader destacó la importancia de fortalecer instituciones democráticas y promover un crecimiento inclusivo, mientras que el Director General de la OIT, Gilbert F. Houngbo, señaló avances en igualdad de género y en la lucha contra el trabajo infantil, al tiempo que identificó desafíos estructurales persistentes en la región.

Durante los tres días del encuentro se discutirán temas como creación de empleo, protección social, gobernanza democrática, transición justa y preparación para el futuro del trabajo, incluyendo nuevas competencias laborales.

Durante la reunión se eligió a Eddy Olivares Ortega, ministro de Trabajo dominicano, como presidente; a Colin E. Jordan, ministro de Trabajo de Barbados, vicepresidente por los gobiernos; a Laura Peña Izquierdo, presidenta de Copardom, vicepresidenta por empresarios; y a Gabriel del Río Doñé, secretario general de CASC, vicepresidente por trabajadores.

