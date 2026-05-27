El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) aseguró que República Dominicana debe actuar con visión estratégica y fortalecer su competitividad frente a un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, cambios económicos y acelerada transformación tecnológica.

Durante la celebración del 63 aniversario de la organización y el Día Nacional de la Empresa Privada, el gremio empresarial sostuvo que el país enfrenta este contexto desde una posición favorable, construida a partir de décadas de inversión, emprendimiento y generación de empleos.

El Conep destacó que sectores como turismo, zonas francas, manufactura, logística, energía, servicios financieros, exportaciones y mipymes han permitido consolidar una economía más diversificada y resiliente.

La actividad contó con la presencia del presidente Luis Abinader y del analista internacional Ian Bremmer, fundador de Eurasia Group, quien abordó las tendencias que están transformando el orden mundial y sus implicaciones para economías emergentes como la dominicana.

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Celso Juan Marranzini

Oportunidad en medio de la incertidumbre

El gremio empresarial consideró que la incertidumbre global representa una oportunidad para que República Dominicana fortalezca su posición como plataforma regional en áreas como manufactura avanzada, servicios tecnológicos, logística y dispositivos médicos.

No obstante, advirtió que para aprovechar ese potencial será necesario impulsar decisiones de largo plazo, entre ellas la modernización del sistema educativo, la reducción de la brecha entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral, así como enfrentar la informalidad y las debilidades del sistema eléctrico.

Además, insistió en la necesidad de construir acuerdos nacionales que trasciendan los gobiernos y los ciclos políticos.

El sector privado: la sociedad dominicana en acción

El presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, afirmó que el sector privado refleja el esfuerzo cotidiano de miles de dominicanos que emprenden, producen e innovan.

“Está representado por la mujer que abre un pequeño negocio, el joven que exporta servicios digitales, el agricultor, el industrial, el comerciante y el profesional independiente que cada día genera oportunidades para el país”, expresó.

Marranzini destacó además que República Dominicana ha logrado construir estabilidad económica y confianza, factores que, a su juicio, explican la percepción positiva que mantiene el país a nivel regional.

En ese sentido, citó proyecciones del Harvard Growth Lab, que ubican a República Dominicana como la única economía de América Latina y el Caribe entre los países con mayor crecimiento proyectado del PIB per cápita durante la próxima década.

César Dargam

Dargam advierte sobre la fragilidad de la confianza

El vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, sostuvo que la República Dominicana moderna ha sido el resultado de generaciones que decidieron invertir y apostar por el país.

Asimismo, advirtió que la confianza es uno de los activos más importantes y frágiles de cualquier sociedad.

“Construirla ha tomado generaciones, pero debilitarla puede ocurrir rápidamente cuando predominan la confrontación, la división o la sospecha frente a la inversión y la iniciativa privada”, afirmó.

El Conep reiteró que las naciones que han logra do mayores niveles de desarrollo lo han hecho mediante acuerdos nacionales, instituciones sólidas y una visión compartida de futuro.

Al cierre de la actividad, la organización reafirmó su compromiso con la promoción de la libre empresa, la institucionalidad, la inversión privada y la innovación como pilares del desarrollo económico del país.

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