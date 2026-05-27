El Ministerio de Agricultura de la República Dominicana anunció que en julio de 2026 pondrá en marcha un programa de mecanización agrícola con el objetivo de modernizar la producción nacional, reducir costos y disminuir la dependencia de mano de obra extranjera.

El anuncio fue realizado por el ministro Francisco Olivero Espaillat Bencosme, quien explicó que la iniciativa busca elevar la eficiencia de los procesos agrícolas y fortalecer la competitividad del sector.

El funcionario también informó que los focos de Peste porcina africana permanecen bajo control, aunque el virus continúa siendo endémico desde su detección en 2021. Indicó que los casos registrados este año han sido limitados y contenidos mediante protocolos sanitarios.

Entre las medidas aplicadas, destacó el impulso a la producción de cerdas y lechones en zonas libres de la enfermedad, como el sur y el este del país, desde donde son trasladados a áreas tradicionales de crianza bajo supervisión sanitaria.

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Asimismo, explicó que las autoridades han reforzado los controles en el transporte de animales, promueven la eliminación de la crianza de traspatio —identificada como principal foco de contagio— y exigen procesos de desinfección en las granjas.

El ministro señaló que mantienen reuniones constantes con porcicultores en zonas críticas como Moca y Licey para evitar la propagación del virus en áreas de alta producción y aseguró que, hasta el momento, la producción porcina se mantiene estable.

Finalmente, sostuvo que uno de los principales retos del sector agropecuario es aumentar la productividad nacional mediante apoyo a los productores, reducción de importaciones y fortalecimiento de las exportaciones, junto con la introducción de nuevos cultivos y el impulso de rubros tradicionales vinculados a la seguridad alimentaria.

El anuncio fue realizado por Espaillat Bencosme durante un desayuno en el periódico Listín Diario.

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