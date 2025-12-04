Ya es diciembre, y muchas personas están pensando qué harán con el salario de Navidad, que muchos conocen como el doble sueldo o el sueldo 13.

El Gobierno desembolsará RD$ 34,448 millones a los empleados del sector público como concepto de regalía pascual en 2025, informó el tesorero nacional, Luis Delgado.

Para entender cómo se calcula este pago, la fórmula más sencilla consiste en sumar todos los ingresos por salario devengado del trabajador durante el año y dividir el resultado entre 12, (debido a la cantidad de meses trabajados en el año).

¿Cómo calcular el doble sueldo en línea paso a paso?

Acceda a la pestaña de cálculo de prestaciones de la página web del Ministerio de Trabajo, disponible aquí. En “Datos del solicitante” escriba su nombre, cédula y nombre de la empresa en que trabaja. En la selección de fechas, indique la fecha de ingreso (día, mes y año en que comenzó a laborar allí) y fecha de salida. En este último puede colocar 20 de diciembre 2025, pues es la fecha límite para el pago de la regalía de Navidad. En la “Selección de período” marque “mensual”. En “Tipo de cálculo” marque “ordinario”. Una vez haya llenado esos datos, pase a la tabla de salarios. En la primera celda, digite el sueldo que recibe al mes. Haga clic en la fecha azul que aparece a la derecha de la tabla, para completar los 12 meses del año.

En caso de que devengara un sueldo distinto cada mes, digite el monto correspondiente a cada uno, sin usar la flecha azul de completar.

Si ha trabajado menos de 1 año, solo coloque los salarios recibidos y deje en blanco el resto de meses.

Marque “Sí” en la pregunta “¿Ha sido usted preavisado?”. Marque “No” en la pregunta “¿Desea incluir cesantía?”. Aún si ha tomado sus vacaciones, marque “No” en la pregunta “¿Ha tomado vacaciones correspondientes al último año?”. Ya que este monto no incide sobre las regalías, solo en las cesantías. Marque “Sí” en la pregunta “¿Incluir salario de navidad?”. De inmediato, el cuadro color verde azulado que dice “Total a recibir”, le indicará cuánto le deben pagar como doble sueldo.

Cálculo manual del doble sueldo

Si su salario ha sido constante durante el año, un cálculo manual puede resultar menos laborioso, por ejemplo, si un empleado recibe un salario de RD$ 10,000 mensuales, y ha trabajado en la empresa todo el año (de enero a diciembre), usted suma los RD$ 10,000 ganados en los 12 meses, que serían 120 mil pesos, y lo divide entre 12.

El resultado de ese cálculo será RD$ 10,000, (exactamente lo mismo que su salario normal) y es lo que debe recibir de salario de Navidad o doble sueldo, de ahí proviene su nombre, ya que es recibir el sueldo dos veces el mismo mes, el ordinario y el de regalía, que es equivalente al salario promedio de todos los meses de ese año.

Lo mismo aplica para cualquiera que sea la cantidad de meses que tiene laborando. Es decir que, si solo laboró 6 meses (o cualquier otro número), debe calcular el salario mensual recibido (en este caso RD$ 10,000) por la cantidad de meses (en este caso 6), y dividir ese monto entre 12, que es el total de meses que tiene un año. Es decir, que recibe RD$ 5,000, el doble sueldo de acuerdo a los meses del año que haya trabajado, en este caso la mitad.

