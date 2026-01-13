El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió su primer Bono Amazonía de 2026, por un monto récord de 1.000 millones de dólares australianos, la mayor emisión en un solo tramo realizada por el Banco en el mercado de dólares australianos, para financiar proyectos de desarrollo sostenible en toda la región amazónica.

Esta es la segunda transacción del Programa de Bonos Amazonía, lanzado en 2025, y se enmarca en la estrategia del BID de aprovechar plenamente el potencial de los mercados de capitales para apoyar la conservación, la generación de oportunidades económicas y el desarrollo de las comunidades en la Amazonía.

El bono está estructurado conforme a los lineamientos para bonos temáticos vinculados a la Amazonía, llamados Bonos Amazonía, elaborados conjuntamente por el BID y el Banco Mundial, así como al Marco de Deuda Sostenible del BID, lo que garantiza estándares estrictos en cuanto al uso de los recursos, la medición de impacto y la transparencia.

“Esta emisión inaugural de nuestro Programa de Bonos Amazonía por US$ 1.000 millones demuestra cómo los mercados de capitales pueden respaldar la conservación y el desarrollo a gran escala”, señaló Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID.

“La emisión de este bono en dólares australianos subraya que la protección de la Amazonía es una prioridad global y que inversionistas de todo el mundo están dispuestos a respaldarla con capital de largo plazo. Los recursos obtenidos apoyarán proyectos que protegen el bosque, fortalecen las economías locales y generan resultados medibles, y a la vez, ofrecen un modelo que países e instituciones pueden utilizar para desarrollar sus propios programas de bonos Amazonía”, indicó

El bono paga un cupón semestral del 4,60% y vence el 21 de julio de 2031. Fue fijado con un diferencial de 39 puntos básicos sobre el asset swap semestral, equivalente a 38,9 puntos básicos sobre el bono del Gobierno de Australia al 1,5% con vencimiento en junio de 2031. El libro final de órdenes superó los AU$ 3.500 millones, incluidos AU$ 400 millones provenientes de los bancos colocadores conjuntos líderes.

El Programa de Bonos Amazonía forma parte de Amazonía Siempre, la plataforma de coordinación regional del Grupo BID para la conservación y el desarrollo sostenible en la cuenca amazónica. El programa se centra en ampliar el financiamiento innovador, fortalecer el conocimiento y los datos, y apoyar la coordinación regional entre ocho de los países amazónicos.

“Esta transacción constituye un hito importante, ya que se espera que los recursos se utilicen para apoyar el desarrollo ambiental, social y económico de la región amazónica”, afirmó Jimmy Choi, director global de Mercados de Capitales de ANZ.

“Como una operación pionera, este Bono Amazonía moviliza capital privado para la región y refuerza aún más la destacada trayectoria del BID en el mercado Kangaroo. Nos complace haber colaborado con nuestro cliente de larga data, el BID, en este proyecto tan relevante”, sostuvo

Asimismo, el presidente y director ejecutivo de Daiwa Capital Markets America Inc, Keiji Machida, dijo que esta transacción ilustra cómo emisiones de bonos bien estructuradas y de alta calidad pueden canalizar eficazmente la liquidez global hacia donde más se necesita.

Jonathan Hunter, director de Mercados Globales de RBC Capital Markets, consideró que esta estructura innovadora ofrece a los inversionistas internacionales un instrumento líquido con calificación AAA, cuyos recursos están destinados a fomentar el desarrollo sostenible en la región amazónica. "La solidez de la demanda en esta transacción refleja la posición del BID como un emisor de primer nivel en el mercado Kangaroo SSA. En RBC nos complace haber participado”, señaló

