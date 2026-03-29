El Banco BHD, el Centro Financiero BHD y el Grupo BHD realizaron sus asambleas anuales de accionistas en las que informaron los resultados de 2025 en cuanto a sus indicadores financieros y avances de los objetivos estratégicos de la organización.

Con relación al Banco BHD, la entidad cerró el 2025 con utilidades netas ascendentes a RD$ 15,102 millones, lo que representa un aumento de 14 %; en tanto que el Centro Financiero BHD cerró el año con utilidades netas consolidadas por RD$ 18,850 millones para un incremento de 17 %.

Este resultado refleja un crecimiento interanual sostenido y es coherente con una gestión financiera consistente, mayor eficiencia operativa y un desarrollo saludable de los negocios principales.

Al presidir la asamblea de accionistas del Banco BHD, Steven Puig, presidente de la entidad, expresó que la organización evidenció un año de logros en cuanto a desempeño financiero, eficiencia operativa y fortalecimiento estratégico. “El incremento en nuestras utilidades es una demostración de nuestra capacidad para generar ingresos de calidad, controlar costos y fortalecer nuestra posición competitiva en el mercado bancario”.

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Steven Puig, presidente del Banco BHD.

En un año retador en el que la economía dominicana se desenvolvió con moderado dinamismo, los activos de la entidad financiera se situaron en RD$ 646,337.5 millones.

Este desempeño estuvo impulsado por un incremento en los ingresos totales, que alcanzaron RD$ 89,783 millones, así como por una gestión eficiente del portafolio de negocios.La cartera de préstamos neta también registró un comportamiento destacado al situarse en RD$ 368,861 millones para un incremento de 6 %. Este crecimiento reafirma el compromiso del Banco BHD de continuar ampliando el acceso al crédito para empresas y personas.

En cuanto a los indicadores de solvencia, el Banco mantuvo un índice de 15 %, alineado con los niveles prudenciales del sistema financiero, y la morosidad se situó en 2 %, con una cobertura de 2.3 veces, cifras que reflejan una cartera sana y adecuadamente provisionada.

“Al terminar el 2025, nos sentimos satisfechos de nuestros logros financieros y avances institucionales. De estos últimos, uno de los más relevantes es el diseño de una estructura del banco que queremos ser en el futuro, para los nuevos tiempos, con enfoque en la segmentación de nuestros clientes, la mejora de servicios y canales más amigables e integrales”, afirmó Puig.

Durante el 2025, tanto el Banco BHD como el Centro Financiero BHD avanzaron en la implementación de sus planes de transformación, fortaleciendo la digitalización de servicios, la modernización operativa y la sostenibilidad como eje transversal de la gestión.

Asimismo, las inversiones en tecnología y automatización impulsaron una mayor adopción de los canales digitales y reforzaron la capacidad de la organización para responder a las necesidades de clientes y usuarios en un entorno financiero dinámico.

Resultados del Centro Financiero BHD en 2025

Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, quien presidió la asamblea de accionistas de este grupo empresarial, informó que los activos consolidados de esta organización ascendieron a RD$ 747,183.5 millones aumentando 9 %. La rentabilidad del patrimonio promedio se elevó a 22 %, superando el 20 % registrado en el ejercicio previo.

Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD

“Este resultado confirma la fortaleza de nuestro conglomerado empresarial en sus principales divisiones de negocios: banca y medios de pago, seguros y pensiones, y mercado de valores y fiducia”, afirmó Molina Achécar.

Los resultados de 2025 del Banco BHD y del Centro Financiero BHD reafirman un crecimiento sostenido, indicadores prudenciales robustos y un enfoque estratégico centrado en la innovación y el servicio al cliente.

En lo concerniente a la asamblea de accionistas del Grupo BHD, la entidad presentó dichos resultados, destacando su deber de continuar con la dirección y administración prudente de los recursos, la creación de valor para accionistas, clientes y el país; el desarrollo de nuevos emprendimientos, el fortalecimiento de la sinergia entre las empresas BHD, y su compromiso con los valores éticos y de responsabilidad social que le han caracterizado desde su fundación.

Fortalecimiento de la cultura

Molina Achécar también habló sobre la estrategia de cultura de la entidad, una iniciativa transversal a todas las empresas BHD.

“Estamos trabajando en el fortalecimiento de nuestra cultura organizacional para seguir haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Confiamos en la cultura como el cimiento más fuerte de nuestra organización, lo que nos hace únicos y nos permite seguir haciendo historia en la banca dominicana”.

En 2025, BHD inició la implementación de una estrategia de reforzamiento de su cultura organizacional a través de la promoción interna de comportamientos positivos. Parte de esta iniciativa es una campaña de comunicación interna de valores que se extendió a la sociedad dominicana con piezas digitales que circularon en las redes sociales del Banco BHD.

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