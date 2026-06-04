El Banco BHD anunció la celebración de la duodécima edición de Fleximóvil 2026, su feria de financiamiento vehicular, que tendrá lugar del 11 al 14 de junio en más de 1,000 dealers y concesionarios a nivel nacional.

Como parte de los preparativos para el evento, la entidad puso en funcionamiento el portal digital fleximovilbhd.com, donde los interesados podrán consultar información sobre las condiciones de financiamiento, los establecimientos participantes y las novedades de esta edición.

Freddy Simó, vicepresidente de Ventas Directas del Banco BHD, explicó que durante la feria los clientes tendrán acceso a facilidades diseñadas para simplificar el proceso de adquisición de vehículos.

“Este año mantenemos condiciones como financiamiento desde seis hasta 84 meses para vehículos nuevos y seminuevos con hasta cinco años de antigüedad, además de financiamiento de hasta un 80 % del valor del vehículo”, indicó.

El banco informó que actualmente se encuentra en la etapa de preferia, lo que permite a las personas interesadas iniciar desde ahora el proceso de compra de vehículos personales o comerciales y asegurar las tasas preferenciales que estarán disponibles durante los días del evento.

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“Buscamos que más personas puedan adelantar su proceso de compra y aprovechar con tranquilidad los beneficios exclusivos antes de que inicie la feria. Tenemos el único préstamo para vehículos que se ajusta a cada presupuesto gracias al sistema de cuotas flexibles”, agregó Simó.

La entidad destacó que Fleximóvil se ha consolidado durante más de una década como una de las principales ferias de financiamiento vehicular del país, abierta tanto para clientes como para no clientes del Banco BHD.

Para optar por el financiamiento, los interesados deberán acudir al dealer o concesionario de su preferencia, solicitar una cotización, obtener la preaprobación correspondiente y completar el proceso en cualquiera de las sucursales del banco.

Además, quienes adquieran un vehículo durante la feria podrán acceder a beneficios adicionales al contratar pólizas con MAPFRE BHD Seguros, entre ellos descuentos, bonos de combustible y artículos promocionales.

Fleximóvil inicia con etapa de preferia

El Banco BHD invitó a los interesados a aprovechar la etapa de preferia para adelantar los trámites de financiamiento y conocer las condiciones especiales que ofrecerá Fleximóvil 2026.

Para más información sobre la feria, los usuarios pueden consultar el portal oficial habilitado por la entidad bancaria

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