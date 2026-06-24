BCIE y PNUD elaborarán estudio sobre desarrollo humano en República Dominicana

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un acuerdo de colaboración para elaborar el Estudio Nacional sobre Desarrollo Humano 2026, una investigación que busca generar evidencia para fortalecer la formulación de políticas públicas y promover una agenda de desarrollo centrada en las personas.

El estudio combinará la experiencia acumulada en los Informes Nacionales sobre Desarrollo Humano elaborados en República Dominicana desde el año 2000 con un análisis prospectivo que incorporará las opiniones de distintos sectores de la sociedad.

Desarrollo humano en República Dominicana: los temas que analizará el estudio

Entre los principales temas que abordará figuran la relación entre crecimiento económico y desarrollo humano, las brechas territoriales, la igualdad de género, así como las oportunidades y desafíos derivados de los cambios sociales y ambientales.

La iniciativa forma parte del compromiso conjunto del BCIE y el PNUD de promover el desarrollo sostenible, reducir las desigualdades y fortalecer las capacidades institucionales para responder a los retos actuales y futuros del país.

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El acuerdo fue suscrito por Pável Isa Contreras, director por la República Dominicana ante el BCIE, y Ana María Díaz, representante residente del PNUD en el país, en un acto que contó con la presencia de Michelle Muschett, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe.

BCIE y PNUD buscan fortalecer las políticas públicas con evidencia

Durante la firma, Isa Contreras destacó la importancia de contar con información basada en evidencia para mejorar la calidad de las políticas públicas.

Señaló que disponer de análisis rigurosos permite comprender mejor las dinámicas sociales, económicas e institucionales que inciden en el bienestar de la población, identificar brechas persistentes y diseñar intervenciones con mayor impacto.

Por su parte, Ana María Díaz afirmó que el estudio permitirá evaluar los avances y desafíos del país desde una perspectiva de desarrollo humano.

"Este estudio representa una oportunidad para reflexionar, desde la evidencia y la participación de múltiples sectores, sobre los avances que ha experimentado el país y los desafíos que aún persisten para garantizar que el desarrollo llegue a todas las personas", expresó.

La representante del PNUD agregó que comprender cómo han evolucionado las oportunidades, las desigualdades y las capacidades de la población durante los últimos 25 años contribuirá a construir soluciones más inclusivas y sostenibles.

Alianza entre el BCIE y el PNUD impulsará una agenda de desarrollo sostenible

Michelle Muschett destacó el valor de las alianzas estratégicas para transformar la evidencia en mejores decisiones de política pública.

"Este acuerdo entre el PNUD y el BCIE se enmarca en una colaboración regional que refleja una visión compartida sobre la importancia de generar conocimiento riguroso para fortalecer las políticas públicas y responder de manera más efectiva a los desafíos del desarrollo", señaló.

Con esta iniciativa, el BCIE reafirmó su compromiso de apoyar a los países de la región no solo mediante financiamiento, sino también a través de la generación de conocimiento, el fortalecimiento institucional y el diseño de estrategias orientadas al desarrollo humano sostenible.

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