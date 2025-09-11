El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, anunció que la institución dispone de RD$ 7,000 millones para financiar a los sectores productivos nacionales con tasas especiales, con el propósito de promover la inversión y el desarrollo en todo el país.

Al hacer el anuncio en un encuentro empresarial en Santiago, Aguilera dijo esperar que esos recursos “impacten en la vida de cientos de dominicanos mediante la creación de cadena de valor que involucre cada vez a más personas que sean alcanzadas por el bienestar al que todos aspiramos”.

Dijo que esa disponibilidad de financiamiento pone de manifiesto la vocación de Banreservas de procurar que los recursos canalizados generen un círculo virtuoso de mejoría de las condiciones de vida de todos los dominicanos.

Precisó que Banreservas incide de manera determinante en la financiación del comercio, la construcción, manufactura, salud y agropecuaria.

Al destacar algunas cifras relevantes del Banco, dijo que la cartera de crédito empresarial tuvo un crecimiento de RD$ 9,103 millones en la zona norte, consolidando a Banreservas como la principal institución financiera del sistema.

Expresó que la cartera de depósitos de banca empresarial en la región aumentó en RD$ 12,172 millones, para un 115% de ejecución. Solo en el 2025, esa cartera tiene 5,207 clientes activos y 193 nuevos integrantes.

Otro logro presentado por el ejecutivo bancario fue la baja morosidad empresarial de Banreservas, una de las más bajas del sistema, situada en la zona en un 0.25%, lo cual resalta la responsabilidad de los clientes.

Como parte del encuentro empresarial el economista Raúl Hernández Báez, pronunció la conferencia “Análisis de coyuntura y perspectiva de la economía dominicana y los mercados para la toma de decisiones empresariales”.

Al enfocar el comportamiento de la economía internacional y nacional, destacó la incidencia de los sectores comercio, construcción, manufactura, salud y agro, entre otros.

Tras ponderar diversos indicadores, Hernández Báez dijo que la tasa de desocupación abierta en la República Dominicana cayó a 4.9% en el primer trimestre del 2025.

