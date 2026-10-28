El Banco Popular Dominicano reunió a unos 800 empresarios, emprendedores, inversionistas y profesionales en la undécima edición del Foro Empresarial Impulsa, un encuentro centrado en los efectos de la inteligencia artificial y otras tecnologías sobre las empresas y en los desafíos que plantea la transformación digital para el liderazgo y el empleo.

El foro tuvo como tema «Humanismo en la era digital» y contó con especialistas vinculados a universidades y organizaciones internacionales. La agenda incluyó debates sobre inteligencia artificial, robótica, innovación, talento humano y adaptación empresarial.

La actividad también incorporó espacios dirigidos a jóvenes emprendedores y proyectos con potencial de crecimiento, así como encuentros con inversionistas. Estas iniciativas buscan vincular la discusión tecnológica con oportunidades concretas de desarrollo empresarial.

La inteligencia artificial y el desafío del talento humano

Entre los expositores figuraron Hod Lipson, profesor de la Universidad de Columbia; Vivian Lan, directora en México de SingularityU; Rebeca Hwang, profesora e investigadora vinculada a la Universidad de Stanford; Natalia Rodríguez, fundadora de Saturno Labs, y Alejandro Melamed, especialista en liderazgo y transformación organizacional.

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Las exposiciones abordaron distintas dimensiones del cambio tecnológico, desde los avances en robótica y la inteligencia artificial hasta sus efectos sobre la cultura empresarial, la relación con los clientes y las competencias requeridas en el mercado laboral.

Uno de los asuntos tratados fue la inteligencia artificial agéntica, capaz de ejecutar tareas y tomar determinadas decisiones con distintos grados de autonomía.

Su incorporación a los negocios plantea interrogantes sobre la supervisión humana, la responsabilidad por las decisiones automatizadas y la preparación de los trabajadores ante la transformación de sus funciones.

El encuentro puso el foco en la necesidad de que las empresas desarrollen capacidades para incorporar estas herramientas.

Emprendedores e inversionistas comparten espacio

La agenda incluyó dos iniciativas complementarias. La primera, denominada Visionarios Emprende Popular, estuvo dirigida a jóvenes emprendedores, estudiantes y profesionales interesados en desarrollar proyectos vinculados con la tecnología, la innovación, la creación de contenido y nuevos modelos de negocio.

La segunda fue Visión Inversionista Popular, organizada junto con Enlaces, Red de Inversionistas Ángeles.

Según la información divulgada por el banco, el espacio facilitó el contacto entre emprendimientos con potencial de expansión e inversionistas interesados en respaldar iniciativas innovadoras.

El foro, creado en 2012, ha reunido a más de 17,000 empresarios en sus diez ediciones anteriores, de acuerdo con las cifras de la entidad financiera.

El financiamiento a las mipymes y la participación del Popular

El Banco Popular informó que ha desembolsado más de RD$104,876 millones a pequeñas y medianas empresas desde 2022 y que su cartera destinada a este segmento supera los RD$182,984 millones.

La entidad atribuyó estos datos al Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD), de la Superintendencia de Bancos, con cifras de cartera al cierre de mayo. También reportó una participación del 38 % en el mercado del financiamiento a las pymes.

En mayo de 2026, el banco había informado de una participación del 37,42 % en el crédito al segmento pyme, según datos correspondientes al cierre de marzo.

El Popular también señaló que más de 78,000 clientes pyme forman parte de su plataforma Impulsa Popular, que reúne servicios financieros, capacitación, asesoría y herramientas de vinculación empresarial.

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