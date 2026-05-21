El Banco Popular Dominicano fue incluido por la revista especializada Global Finance en su lista “The Innovators 2026”, que reconoce a las entidades financieras y laboratorios de innovación más destacados del mundo.

La entidad recibió dos distinciones: una en la categoría de Principales Innovaciones Financieras a nivel regional y otra como uno de los Mejores Laboratorios de Innovación Financiera a escala global.

Los reconocimientos destacan el desarrollo de soluciones digitales, el uso de tecnologías emergentes y la transformación de servicios financieros mediante nuevos modelos operativos y experiencias digitales para los clientes.

Tarjeta de débito digital y App Popular impulsan el crecimiento tecnológico

Uno de los proyectos reconocidos fue la tarjeta de débito digital del banco, una herramienta que permite a los usuarios afiliarse desde la aplicación móvil y acceder de inmediato a productos financieros sin necesidad de acudir a una sucursal.

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Según la entidad, más de 65 mil clientes han utilizado esta solución desde su lanzamiento.

El crecimiento del ecosistema digital también se refleja en la expansión de la App Popular, que supera los 1.3 millones de usuarios y concentra gran parte de las operaciones financieras digitales del banco.

Actualmente, más del 52 % de los nuevos clientes se incorporan a través de canales digitales, de acuerdo con datos de la institución.

El ecosistema digital del banco supera los 177 millones de transacciones, de las cuales

más de 146 millones se realizan a través de la App Popular.

Centro de Innovación Popular acelera desarrollo de nuevos servicios financieros

Los premios también reconocieron el trabajo del Centro de Innovación Popular, el laboratorio tecnológico del banco, donde operan equipos multidisciplinarios enfocados en acelerar el desarrollo de nuevos servicios y optimizar procesos internos mediante metodologías ágiles.

El presidente ejecutivo del banco, Christopher Paniagua, afirmó que la estrategia de innovación busca simplificar la experiencia financiera de los clientes mediante soluciones digitales más accesibles y seguras.

Popular supera 1.9 millones de clientes digitales activos

El ecosistema digital del Popular supera actualmente los 1.9 millones de clientes activos y registra más de 177 millones de transacciones, de las cuales más de 146 millones se realizan desde la aplicación móvil.

Durante 2025, la entidad integró más de 100 nuevas funcionalidades digitales y lanzó Toke, una plataforma de pagos electrónicos orientada a facilitar transacciones entre personas y comercios.

Reconocimientos internacionales fortalecen liderazgo digital del Popular

El desempeño digital del banco también ha sido reconocido por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, que lo colocó en el primer lugar del Ranking de Digitalización del Sector Bancario Dominicano 2025.

Además, publicaciones internacionales como World Finance y la propia Global Finance han distinguido anteriormente al Popular por su liderazgo en banca digital y transformación tecnológica en América Latina.

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