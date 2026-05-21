El Banco de Reservas de la República Dominicana celebró en Madrid un encuentro con desarrolladores y agentes inmobiliarios como antesala de la Segunda Feria Inmobiliaria Banreservas 2026, una iniciativa orientada a facilitar que dominicanos residentes en Europa puedan adquirir viviendas e invertir en República Dominicana.

La actividad reunió a empresarios del sector construcción, ejecutivos bancarios y representantes diplomáticos dominicanos en España en un contexto donde el mercado inmobiliario continúa consolidándose como uno de los principales canales de inversión de la diáspora.

Feria inmobiliaria de Banreservas conecta a dominicanos en Europa con proyectos en RD

La feria, que se desarrolla del 22 al 24 de mayo en Madrid, concentra a constructoras, promotores y desarrolladores inmobiliarios interesados en captar compradores dominicanos residentes en España y otras ciudades europeas.

Durante el encuentro, el presidente ejecutivo de Banco de Reservas de la República Dominicana, Leonardo Aguilera, destacó el interés creciente de la diáspora en adquirir propiedades en el país y aseguró que la entidad busca ampliar las facilidades de financiamiento para ese segmento.

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“Asumimos el compromiso de seguir siendo el banco que abre las puertas a quienes hacen de la compra de una vivienda la meta que compromete sus mayores esfuerzos”, expresó.

Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, habla en el coctel realizado en el Hotel Meliá Castilla.

Constructores y desarrolladores presentan proyectos para la diáspora

La feria cuenta con la participación de múltiples empresas vinculadas al sector inmobiliario y de la construcción, entre ellas Inmobiliaria Reservas, así como desarrolladores y constructoras dominicanas que buscan atraer inversión desde el exterior.

Banreservas informó que el evento ofrece condiciones especiales de financiamiento y tasas preferenciales para facilitar la compra de propiedades por parte de dominicanos residentes fuera del país.

Comunidad dominicana en Madrid participa en encuentro cultural y empresarial

El cóctel de apertura también sirvió como espacio de encuentro para la comunidad dominicana en la capital española, en una actividad marcada por elementos de la gastronomía y la música dominicana.

En la actividad participaron el embajador dominicano en España, Tony Raful, y el cónsul general en Madrid, José Marte Piantini, además de ejecutivos y miembros del consejo de dirección de Banreservas.

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