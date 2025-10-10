La Asociación Cibao anuncia su Feria Hipotecaria 2025, una iniciativa que ofrece una tasa fija de 11.75 % por cinco años, junto con otras facilidades diseñadas para que más familias puedan hacer realidad el sueño de adquirir su vivienda en República Dominicana.

Durante la feria, los clientes podrán acceder a condiciones preferenciales, entre ellas: financiamiento de hasta el 90 % del valor del inmueble, plazos de hasta 40 años para pagar, seguro de contenido de vivienda gratuito por un año y cuota flexible para mayor comodidad.

Rebeca Meléndez, vicepresidenta ejecutiva de Negocios, informó que “ofrecemos la mejor tasa del mercado, 11.75 % fija por cinco años, para que más personas puedan acceder a ese patrimonio tan valioso como el hogar”, afirmó.

La feria estará vigente del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2025 en todas las sucursales de la entidad a nivel nacional, y también estará disponible a través del portal web www.cibao.com.do, permitiendo la participación de dominicanos residentes en el país y en el exterior.

“Ratificamos nuestro compromiso con nuestros compatriotas en el exterior, de ser ese aliado confiable que los respalda para hacer realidad su sueño de construir su patrimonio familiar desde cualquier parte del mundo”, puntualizó.

Con esta oferta, la Asociación Cibao se consolida como la opción preferida para el financiamiento habitacional en República Dominicana, ofreciendo solidez, acompañamiento y condiciones competitivas que fomentan el acceso al crédito responsable.

