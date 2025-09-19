Banreservas financia con RD$ 21,000 millones sector de la construcción

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, informó que esa institución ha financiado el sector de la construcción con unos RD$ 21,000 millones, y prevé que esa cartera continuará con un crecimiento sostenido, gracias a la confianza de los empresarios.

Al hablar en el desayuno empresarial en Santo Domingo, Aguilera también proyectó que al finalizar este año, el Banco cerrará con una cartera de crédito corporativa por unos RD$ 13,200 millones y depósitos ascendentes a RD$ 14,500 millones.

El ejecutivo bancario vinculó el incremento de la cartera de financiamientos al sector construcción con la política del gobierno de fomentar el desarrollo de ese renglón de la economía nacional, con énfasis en la financiación de viviendas de bajo costo.

Aguilera expuso a los empresarios presentes que “queremos que ustedes tengan lo que necesitan para crecer sin límites: líneas de crédito competitivas, asesoría especializada, plataformas digitales de última generación y un equipo humano comprometido con su éxito, que los acompaña en cada paso hasta verlos convertirse en lo que son hoy”.

Dijo que la misión de Banreservas es poner al alcance del empresariado soluciones financieras innovadoras, ágiles y seguras.

Decenas de empresarios de diversos sectores económicos participaron en la charla impartida por el economista Raúl Hernández Báez, titulada “Análisis de coyuntura y perspectiva de la economía dominicana y los mercados para la toma de decisiones empresariales”, auspiciada por la institución bancaria.

Aguilera sostuvo que está convencido de que un banco no solo debe guardar capital, sino también generar confianza, acompañar en las tomas de decisiones y abrir caminos hacia nuevas metas.

Valoró el rol de las empresas, de las que dijo, además de contribuir al desarrollo del futuro del país, generan oportunidades y son pilares del motor de la economía.

