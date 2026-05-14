El peso dominicano continúa fortaleciéndose frente al dólar estadounidense durante la primera quincena de mayo del 2026, cuando la moneda norteamericana se vende en promedio a RD$ 59.7629, reflejando una tendencia a la baja en comparación con los primeros meses del año.

En enero, el promedio de venta del dólar se situó en RD$ 63.5063, mientras que en febrero bajó a RD$ 62.1964. Para marzo, la tasa promedio fue de RD$ 60.6703 y en abril descendió ligeramente hasta RD$ 60.3846.

La evolución de la tasa cambiaria muestra una apreciación sostenida del peso dominicano frente al dólar en lo que va de 2026, de acuerdo con el Banco Central de República Dominicana (BCRD).

¿A cuánto está el dólar oficial hoy?

El lunes 11 de mayo estuvo a RD$ 59.5

El martes 12 de mayo RD$ 59.6

El miércoles 13 de mayo RD$ 60.03

El jueves 14 de mayo RD$ 59.6

¿Cómo amaneció el dólar hoy en RD?

En enero, el promedio de compra del dólar fue de RD$ 63.1114. Para febrero, la tasa descendió a RD$ 61.6124, mientras que en marzo se ubicó en RD$ 59.8943.

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La tendencia a la baja continuó en abril, cuando el promedio de compra fue de RD$ 59.6398, y en la primera quincena de mayo el dólar se compra en promedio a RD$ 59.1360, siendo de referencia para el mercado spot dominicano.

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