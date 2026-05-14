La cotización del dólar en República Dominicana para este jueves 14 de mayo se mantiene sin variación, de acuerdo con el Banco Central de República Dominicana (BCRD).
¿A cómo está el dólar hoy jueves 14 de mayo en RD?
- Compra: RD$ 59.0793
- Venta: RD$ 59.6758
¿A cuánto está el dólar oficial hoy?
El dólar República Dominicana se sitúa en RD$ 59.6 para la venta y RD$ 59.0 para la compra, como valores de referencia del sistema financiero dominicano para hoy jueves 14 de mayo.
¿Precio dólar compra y venta hoy?
El precio del dólar hoy jueves 14 de mayo en República Dominicana es:
- RD$ 59.6758 para la venta.
- RD$ 59.0793 para la compra.
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