La cotización del dólar en República Dominicana para este jueves 14 de mayo se mantiene sin variación, de acuerdo con el Banco Central de República Dominicana (BCRD).

¿A cómo está el dólar hoy jueves 14 de mayo en RD?

Compra: RD$ 59.0793

Venta: RD$ 59.6758

¿A cuánto está el dólar oficial hoy?

El dólar República Dominicana se sitúa en RD$ 59.6 para la venta y RD$ 59.0 para la compra, como valores de referencia del sistema financiero dominicano para hoy jueves 14 de mayo.

¿Precio dólar compra y venta hoy?

El precio del dólar hoy jueves 14 de mayo en República Dominicana es:

RD$ 59.6758 para la venta.

RD$ 59.0793 para la compra.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más