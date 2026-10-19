La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) firmaron un acuerdo para desarrollar el proyecto El Colmado Inteligente, una iniciativa que busca incorporar herramientas de inteligencia artificial en la gestión de colmados y minimarkets.

El programa combinará capacitación en gestión empresarial, educación financiera y uso práctico de inteligencia artificial, con el desarrollo de soluciones tecnológicas para tareas como el control de inventarios, la planificación de compras y el análisis de ventas.

El presidente ejecutivo de APAP, Gustavo Ariza, explicó que la iniciativa forma parte de la estrategia de inversión social de la entidad, enfocada en la transformación digital y la incorporación de herramientas tecnológicas en pequeños comercios.

Por su parte, el rector de la PUCMM, reverendo padre Secilio Espinal, destacó la colaboración entre el sector académico y el privado para desarrollar soluciones que fortalezcan las capacidades de los comerciantes y amplíen las oportunidades para las familias vinculadas a este tipo de negocios.

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El proyecto busca facilitar la adopción de tecnología en los pequeños establecimientos comerciales y fortalecer sus capacidades de gestión ante un entorno cada vez más digital.

Inteligencia artificial para pequeños comercios

El Colmado Inteligente contempla el uso de herramientas de inteligencia artificial para apoyar procesos cotidianos de los negocios, desde la administración de inventarios hasta el análisis de las ventas y la organización de las compras.

La iniciativa también incluye formación financiera y empresarial, con el propósito de mejorar la gestión de estos establecimientos.

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