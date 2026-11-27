La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) sostuvo un encuentro con una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos para analizar las relaciones comerciales y económicas entre ambos países, las políticas arancelarias y las oportunidades de inversión.

En la reunión participaron los congresistas Adriano Espaillat, Dan Meuser y Vicente González, quienes intercambiaron perspectivas sobre el posicionamiento de República Dominicana como socio comercial de Estados Unidos y las posibilidades de ampliar los vínculos económicos con los estados de Texas y Pensilvania.

El encuentro se realizó en las oficinas de Amchamdr, con la participación de la embajadora dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo, miembros del Consejo de Directores de la Cámara y representantes de sus comités de trabajo.

Entre los temas tratados figuraron la evolución de la economía dominicana, el intercambio comercial bilateral, el impacto de las políticas arancelarias estadounidenses y las medidas para facilitar el comercio.

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También se analizaron las oportunidades del país para ampliar su participación en la manufactura avanzada, la logística y el nearshoring, mediante una mayor integración de las cadenas de suministro del hemisferio occidental.

Durante su intervención, William Malamud, vicepresidente ejecutivo de Amchamdr, presentó las prioridades estratégicas de la organización y destacó la importancia del respaldo bipartidista en las relaciones entre República Dominicana y Estados Unidos.

Malamud planteó que las políticas comerciales estadounidenses deben reconocer la importancia estratégica del país como socio confiable y procurar que reciba, como mínimo, un tratamiento arancelario comparable al de los socios comerciales de Estados Unidos con condiciones más favorables.

Por su parte, Raúl Ovalle, presidente del Comité de Economía y Mercado de Capitales de Amchamdr, presentó un panorama de la economía dominicana y de la evolución del comercio y la inversión entre ambos países. También abordó las implicaciones de las políticas arancelarias para la competitividad nacional.

José Alfredo Rizek, presidente del Comité de Relaciones Bilaterales de la Cámara, expuso los principales asuntos de la agenda bilateral y las oportunidades para ampliar los vínculos económicos y comerciales.

Los participantes también analizaron el potencial de una mayor integración económica, tomando en cuenta la proximidad geográfica, la infraestructura logística y las capacidades productivas dominicanas, así como el marco comercial establecido mediante el DR-CAFTA.

En el encuentro participaron, además, María W. Álvarez, Steven Puig, Eduardo Cruz, Carlos Cueto, Fernando Villanueva y Edwin de los Santos. Por el Ministerio de Relaciones Exteriores asistieron Morela Báez, directora de Relaciones con Estados Unidos y Canadá; Johanny Adames, jefa de gabinete del congresista Adriano Espaillat, y Anyris Pascual, consejera.

Amchamdr indicó que la reunión forma parte de su agenda para fortalecer los canales de interlocución con actores estratégicos de ambos países y promover los intereses de la comunidad empresarial.

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