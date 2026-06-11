En medio de consultas periodísticas sobre la crisis y las posibles medidas del Gobierno, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, planteó que la prioridad debe ser sostener el ritmo de crecimiento económico y la creación de empleo.

“Lo que nosotros favorecemos como asociación de industria es cualquier medida que continúe con el ritmo de crecimiento que lleva el país hasta ahora, que no se apaguen los motores de crecimiento y de creación de empleo”, afirmó Brache, ante preguntas de la prensa.

El dirigente empresarial sostuvo que, a su juicio, el país “va en un buen ritmo” y enmarcó su evaluación en la meta nacional hacia 2036: un crecimiento de 6 % anual. “Que el país continúe con su meta que se ha trazado en la meta 2036 de un crecimiento de un seis por ciento al año”, dijo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Brache también puso el foco en el clima de inversión. Según señaló, para este año ya hay inversiones anunciadas por el orden de los RD$210 mil millones por parte del sector privado. “Esperamos que se sigan continuando con las condiciones para que esas inversiones se lleven a cabo”, agregó, al subrayar la importancia de preservar un entorno que permita concretar esos proyectos.

Consultado específicamente por el rumor de una posible reducción del anticipo —en particular, el 5% aplicado a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)—, Brache se mostró a favor de una eliminación del mecanismo para ese segmento.

“Claro, es un pedido que las mipymes, sobre todo la pequeña y mediana empresa, han pedido de hace mucho tiempo. Es un reclamo muy acertado de parte de las mipymes que se elimine ese anticipo”, sostuvo.

El presidente de la AIRD argumentó que el anticipo presiona la liquidez de compañías que aún no han cobrado sus ventas, pero deben adelantar pagos. “Hay muchas mipymes que se ven en dificultades, al igual que empresas medianas y hasta grandes, que todavía no han cobrado las ventas cuando ya se le está pagando un pago”, explicó.

Además, cuestionó que se soliciten adelantos tributarios antes de que las empresas tengan claridad sobre sus resultados anuales. “Todavía no saben cuál va a ser el resultado de su ganancia en el año cuando ya se le está pidiendo un pago de anticipo. Eso no es lógico”, enfatizó.

En esa línea, Brache consideró que el esquema requiere una actualización. “Eso hay que modernizarlo y actualizarlo”, dijo, y afirmó que este tipo de medidas podría convertirse en un elemento positivo dentro de las condiciones anunciadas por el Gobierno para mejorar el clima de negocios, particularmente para la pequeña y mediana empresa.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más