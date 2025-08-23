La Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular) anunció que llevó a cabo cambios organizacionales, con el objetivo de preservar la gobernanza, en línea con las mejores prácticas corporativas.

El Consejo de Administración aprobó la separación de las funciones entre laPresidencia del Consejo y la gestión ejecutiva de la empresa, fortaleciendo la independencia en los procesos de supervisión y aportando mayor agilidad a la gestión ejecutiva.

De acuerdo con las disposiciones del Consejo de Administración de AFP Popular y por recomendación del Consejo de Administración de Grupo Popular, casa matriz, René Grullón Finet, asumirá la presidencia del Consejo de AFP Popular, en adición a sus funciones actuales como presidente ejecutivo del Grupo Popular.

Por su parte, Luis José Jiménez, actual vicepresidente ejecutivo de Finanzas y Operaciones, queda designado como vicepresidente ejecutivo-gerente general de AFP Popular.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En tanto, Sara María Concepción, gerente de la División de Cumplimiento y Riesgo Operativo, pasa a hacerse cargo de la nueva vicepresidencia de Área de Administración y Operaciones.

Con esta decisión, AFP Popular, que cerró 2024 con más de 1.6 millones de afiliados y RD$ 376,686 millones en fondos administrados, representando una participación de mercado del 34 %, reafirma su liderazgo en el sector previsional de República Dominicana.

Independencia de la supervisión y la gestión ejecutiva

La nueva estructura organizacional honra la visión estratégica, el conocimiento del negocio y el legado institucional de Eduardo J. Grullón V., quien lideró la AFP Popular durante 24 años.

Eduardo Grullón participó para difundir la reforma previsional en República Dominicana, recogida en la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social bajo el esquema de capitalización individual.

Como fundador y presidente de la AFP Popular, impulsó la inclusión de cientos de miles de trabajadores al sistema previsional. Con la nueva estructura, la organización reafirma el compromiso institucional con los valores que defendió Eduardo, entre los que destacan la transparencia, excelencia y servicio al afiliado y a la sociedad.

En un contexto de madurez institucional, la nueva estructura garantiza mantener un servicio eficiente y de calidad a los afiliados, alineado con los principios de buen gobierno, mejores prácticas y responsabilidad corporativa de la casa matriz, Grupo Popular.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más