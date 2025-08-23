En el período 2019-2024, el comercio bilateral entre República Dominicana y Japón alcanzó los US$ 2,718.8 millones. Solo en 2024, las exportaciones dominicanas hacia Japón experimentaron un incremento del 90.5 % con respecto a 2023.

Las ventas de productos dominicanos en la nación asiática se destaca productos como instrumentos de óptica US$ 40.6 millones, cacao US$ 9.2 millones y productos farmacéuticos US$ 6.2 millones.

Ante esto, la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro Disla, presentó a las industrias japonesas las oportunidades de negocios que ofrece República Dominicana.

Destacó que República Dominicana representa un destino estratégico para las empresas japonesas que buscan expandir sus operaciones en América Latina y el Caribe, gracias a su ubicación, estabilidad macroeconómica, fuerza laboral calificada e incentivos competitivos en sectores como zonas francas, turismo, energías renovables, así como también la apuesta del país de diversificar su producción de bienes y servicios.

Dentro de la agenda, ProDominicana visitó empresas como Yazaki, la Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN), ShinMaywa, así como la participación en el consejo empresarial más importante de Japón Keindaren.

Asimismo, participaron en un evento de promoción de turismo organizado por República Dominicana, reforzando la estrategia de diversificación de la oferta dominicana para el mercado asiático.

Con esta misión, República Dominicana consolida su posicionamiento como un socio estratégico en el comercio internacional, ofreciendo a Japón un país con visión de futuro, atractivo para la inversión extranjera y comprometido con la integración económica global.

El ministro José Ignacio Paliza subrayó la relevancia de la misión, asegurando que “República Dominicana está abierta a Japón como un socio confiable y estratégico, con un clima de negocios atractivo y reglas claras que ofrecen seguridad jurídica para la inversión”.

