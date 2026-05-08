La empresa Energía 2000 y el pastor Carlos Peña firmaron un acuerdo que pone fin definitivo al conflicto legal que mantenían en torno al proyecto energético Manzanillo Power Land, estableciendo la renuncia mutua a cualquier acción judicial o extrajudicial.

El documento incluye descargos recíprocos que liberan a ambas partes de responsabilidad civil y penal, así como la prohibición permanente de emitir declaraciones, comentarios o publicaciones, directas o indirectas, sobre la contraparte o difundir contenidos de terceros relacionados con el caso.

El acuerdo fue presentado durante una vista celebrada este viernes 8 de mayo ante la Fiscalía de Montecristi, donde representantes informaron que quedaron aclarados los aspectos que habían generado confusión pública sobre el proyecto y la participación del líder religioso.

Descartan versiones sobre extorsión y soborno

Energía 2000 desmintió las informaciones que señalaban una supuesta extorsión contra Carlos Peña y valoró su interés en el desarrollo del proyecto energético, así como su postura a favor de impulsar inversiones en el sistema eléctrico.

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De su lado, el abogado Valentín Pérez, representante legal de Carlos Peña, explicó que las indagatorias realizadas sobre el financiamiento confirmaron que se trata de un crédito sindicado con la participación de múltiples entidades bancarias y que los procesos se realizaron conforme a la normativa vigente.

Asimismo, afirmó que quedaron descartadas versiones sobre presuntos intentos de soborno.

Ambas partes coincidieron en que las diferencias han sido superadas, calificaron sus actuaciones como lícitas y reiteraron su disposición de contribuir, desde sus respectivos ámbitos, al desarrollo energético y al fortalecimiento institucional de la República Dominicana.



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