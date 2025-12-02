El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, resaltó la eficiencia y desempeño que caracterizan la planta generadora Energía 2000, actualmente en construcción en el municipio Pepillo Salcedo y que aportará 414 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), una vez inicie sus operaciones durante la primera parte de 2026.

Santos verificó el avance de la obra y el cumplimiento del cronograma de construcción y enfatizó que la nueva capacidad instalada será determinante para seguir fortaleciendo la confiabilidad, estabilidad y seguridad operativa del sistema eléctrico nacional.

“El proyecto Energía 2000 será una de las plantas más modernas de la región en tecnología de ciclo combinado. Tanto la turbina de gas como la de vapor han sido diseñadas bajo los más altos estándares, convirtiéndola en una de las unidades más eficientes del país”, afirmó.

Santos expresó que la planta estará lista para iniciar la inyección de energía al SENI a principios de 2026.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El funcionario resaltó que Energía 2000 forma parte del conjunto de iniciativas estratégicas que impulsa el Gobierno para robustecer la matriz energética, hacerla más resiliente, sostenible y garantizar una base de generación firme que asegure la disponibilidad del servicio eléctrico en los próximos años.

De su lado, Jaime Santana, presidente de Energía 2000, aseguró que los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido y reiteró el compromiso de entregar la planta en el plazo previsto.

La construcción de Energía 2000 inició en diciembre de 2022. Se trata de una de las unidades de generación más grandes y modernas del país.

Su puesta en operación reforzará el suministro eléctrico de la zona norte y contribuirá a equilibrar la histórica concentración de generación en la región este, garantizando mayor estabilidad y confiabilidad en todo el sistema eléctrico dominicano.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más