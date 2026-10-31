El dólar estadounidense se cotiza a RD$ 60.4156 para la compra y RD$ 60.9007 para la venta este sábado 31 de octubre de 2026, según las tasas de referencia del Banco Central de República Dominicana (BCRD).
¿A cómo está el dólar hoy, sábado 31 de octubre?
La tasa del dólar estadounidense frente al peso dominicano es:
- Dólar para la compra: RD$ 60.4156
- Dólar para la venta: RD$ 60.9007
Al redondear, el precio del dólar se sitúa en RD$ 60.42 para la compra y RD$ 60.90 para la venta este sábado 31 de octubre.
Estas tasas corresponden a los valores de referencia indicados para la fecha del sábado 31 de octubre. Las tasas ofrecidas por bancos y casas de cambio pueden variar.
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