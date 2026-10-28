Entre enero y agosto de 2026, ProUsuario atendió 4,968 reclamaciones y ordenó devolver RD$ 115.7 millones a usuarios financieros. El 28 % de los casos fueron consumos no reconocidos con tarjeta y el 13 %, transferencias a terceros que el cliente nunca hizo. Detrás de cada cifra hay alguien que reclamó a tiempo; muchos más no lo hicieron porque no sabían que podían.

Desde el lunes 12 de octubre está vigente el nuevo Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros, aprobado por la Junta Monetaria mediante la Tercera Resolución del 19 de marzo de 2026, que sustituye al reglamento de 2006. En nuestra otra columna analizamos lo que cambia para los bancos; hoy veamos lo que cambia para usted en cuatro momentos.

1. Antes de firmar: 24 horas y una hoja resumen

El reglamento crea un período de reflexión (artículo 132): en las contrataciones que la norma determine, la entidad debe darle un plazo no menor de 24 horas, contado desde que le entrega el contrato, para leerlo antes de formalizarlo. Además, los contratos de adhesión deberán venir acompañados de un documento resumen (artículo 122) con las condiciones esenciales: tasa, comisiones, seguros, penalidades.

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¿Cuánto vale un día de lectura? Pensemos en un préstamo de consumo de RD$ 300,000 a 36 meses. A 24 % anual la cuota es de RD$ 11,770 y los intereses totales suman RD$ 123,715. Si al leer descubre que el costo real es 28 % porque le sumaron un seguro y una comisión que nadie le explicó, la cuota sube a RD$ 12,409 y pagará RD$ 23,012 más. Esa es la diferencia entre firmar en el mostrador y firmar al día siguiente.

2. Durante la relación: lo que ya no le pueden hacer

El artículo 27 enumera las prácticas abusivas prohibidas. Dos nos interesan de inmediato: debitar montos de su cuenta sin su autorización expresa (literal t) y negarle la certificación de cancelación de un producto (literal s). Usted también puede rechazar en cualquier momento las comunicaciones promocionales y pedir que lo saquen de las listas de mercadeo, aunque antes haya dado su consentimiento (artículo 6, literal n).

La novedad de mayor alcance es que la entidad deberá evaluar su capacidad de pago antes de otorgarle un crédito o aumentarle el límite. Ya no debería aparecer el aumento de línea que nadie pidió. El contexto lo justifica: a julio de 2026 la morosidad de más de 90 días en tarjetas bajó de 6.0 % a 5.3 %, según la Superintendencia de Bancos, pero el 55.8 % de los nuevos deudores entró al sistema por una tarjeta, el producto más caro para empezar.

3. Al cancelar: lo pagado por adelantado se devuelve

Si cancela anticipadamente un producto, tiene derecho a recuperar los costos pagados por adelantado por servicios complementarios no utilizados, cuando aplique (artículo 6, literal y). Ejemplo: pagó RD$ 12,000 por un seguro anual adherido al préstamo y saldó la deuda en el mes cuatro; los ocho meses no consumidos equivalen a RD$ 8,000 que le corresponden. Si retira un depósito antes de tiempo, deben devolverle el principal con los intereses devengados hasta ese día (literal w).

4. Al reclamar: más tiempo y más trazabilidad

Usted dispone de hasta cuatro años para reclamar ante la entidad (artículo 35), que debe responderle de forma fundamentada y trazable. Si la respuesta no llega en el plazo o no le satisface, ahora tiene 90 días calendario, no 60, para acudir a la Superintendencia a través de ProUsuario (aplicación, WhatsApp, correo u oficinas). Lo contratado por banca en línea tiene la misma protección que lo contratado en sucursal.

En cobranzas, la entidad no puede hacer gestiones frente a personas ajenas a la deuda (artículo 10, literal o), responde por los terceros que contrata (artículo 26) y debe respetar los horarios y la frecuencia de contacto que fija el Indotel, como recordó la Carta Circular CCI-REG-2026000007, de julio de 2026.

Banderas rojas

Que le pidan firmar "ahora, porque la oferta vence hoy". Que la hoja resumen no coincida con el contrato. Que aparezca un cargo que usted no autorizó y le digan que "está en el tarifario". Que le suban el límite de la tarjeta sin pedirlo y sin preguntarle cuánto gana. Que lo llamen para cobrarle la deuda de un familiar. Y la más frecuente: dejar pasar los días porque "eso no se resuelve". El reloj ahora corre a su favor, pero sigue corriendo.

Para cerrar

Primero, pida el documento resumen y compare tasa, comisiones y seguros con lo que le dijeron de palabra. Segundo, tómese las 24 horas aunque no las necesite; nadie se arrepiente de haber leído. Tercero, revise su estado de cuenta cada mes y reclame por escrito cualquier cargo que no reconozca, guardando el número de caso. Cuarto, al saldar un préstamo pida la certificación de cancelación y la devolución de lo pagado por adelantado. Quinto, las entidades tienen hasta un año para adecuar algunos procesos (artículo 141), pero los derechos ya son suyos: si le dicen que "todavía no aplica", consulte a ProUsuario.

Un derecho que usted no conoce es un derecho que su banco no tiene que respetar.

Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento. Para consultar con el autor puede escribir al correo abogadojesus@icloud.com, o en Instagram @Jesusgeraldomartinez.

Jesús Geraldo Martínez Economista Dominicano, consultor, con amplia experiencia profesional en regulación y supervisión del sector financiero, destacado por sus conocimientos en gerencia, finanzas bancarias, gestión de riesgos, administración y optimización de portafolios, investigación económica, planificación estratégica, análisis de riesgos financieros y sectoriales, análisis y estructuración de bases de datos, econometría, estadística, diseño y aplicación de modelos de pruebas de estrés. Ver más