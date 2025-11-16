El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que para la mañana de este domingo se espera un cielo soleado, con nubes dispersas y sin precipitaciones relevantes. Sin embargo, para la tarde, se esperan aguaceros en distintos puntos del país.

De acuerdo con su informe, en horas de la tarde se prevén incrementos nubosos acompañados de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Espaillat, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Barahona, Independencia, Elías Piña, Pedernales, San Cristóbal y la parte norte del Gran Santo Domingo los cuales podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Estas precipitaciones son asociadas a la influencia de una vaguada en superficie y a los campos nubosos del sistema frontal.

Debido a las lluvias esperadas durante el día de hoy, el Indomet mantiene alertas meteorológicas ante posibles inundaciones urbanas hacia las provincias: Samaná, Santiago, Puerto Plata y Monseñor Nouel.

Para el lunes

Iniciando la semana laboral, este lunes la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la troposfera limitará los efectos de la vaguada durante las horas matutinas. En la tarde, la combinación de la orografía, el calentamiento diurno y la propia vaguada favorecerá la ocurrencia de algunos aguaceros locales, acompañados de tronadas y ráfagas de viento aisladas, afectando a Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, San Juan, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y sectores cercanos. Estas precipitaciones podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche.

En cuanto a las temperaturas, estarán agradables en la noche y madrugada, especialmente en las zonas de montañas y valles del interior, donde recomendamos usar abrigos e ingerir bebidas cálidas. Este refrescamiento de las temperaturas se debe al viento fresco del nor/noreste.

