El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que la ruta de la presa Palomino o del cañón de Río Blanco, ubicada en la provincia San Juan de la Maguana, seguirá cerrada, luego de reunirse con miembros de la mesa de trabajo conformada para regular las actividades ecoturísticas en esta zona.

El encuentro, en el que participaron representantes del Ministerio de Turismo y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), tuvo como objetivo dar seguimiento a los trabajos de reorganización de la ruta, así como la evaluación de las condiciones del área de acampada, a fin de garantizar prácticas ecoturísticas seguras y sostenibles.

La directora de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente, Carolina Alba Ferreras, expresó que dicha entidad ambiental tiene la responsabilidad de velar por el cuidado del área, debido a que se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional José del Carmen Ramírez.

“Vamos a trabajar junto a los comunitarios para establecer una ruta que puedan usar los guías y visitantes, pero que cumpla con criterios de seguridad, ya que la utilizada actualmente es de alto riesgo porque para llegar al área donde se acampa, las personas suben por el estribo izquierdo de la presa, el cual no fue diseñado para tales fines”, indicó.

Además, explicó que el Ministerio de Medio Ambiente tiene la obligación de regular el ecoturismo en estos espacios que ofrecen un medio de sustento para los comunitarios, estableciendo rutas adecuadas y habilitando infraestructuras que minimicen los impactos de la visitación.

“Somos consciente de lo que esta ruta representa para los guías de la zona y para los visitantes, y de que esta zona se puede convertir en una joya para el ecoturismo en el país, pero debemos tomar una pausa para organizarla”, afirmó Alba Ferreras.

A su vez, el encargado de Gestión de Riesgos del Egehid, Alexander Lorenzo, señaló que las evaluaciones realizadas en la ruta indican que presenta condiciones críticas en la vía de acceso que va desde el pie del talud, por el estribo izquierdo de la presa, hasta el campamento ubicado en el cañón del río Blanco.

“Hemos decidido mantener la clausura de este acceso, teniendo en cuenta la coordinación con los comunitarios para identificar posibles rutas alternas que permitan el disfrute del senderismo de la presa Palomino”, puntualizó Lorenzo.

Como parte de los trabajos, un equipo integrado por personal de Medio Ambiente, Turismo y Egehid, junto a operadores de viajes y guías ecoturísticos realizaron un recorrido de inspección donde se encontró una erosión en el estribo izquierdo de la presa, provocada por la corriente de agua no controlada, producto de las trochas peatonales creadas por los animales y personas que se desplazan por el lugar.

También, se identificó vulnerabilidad en la infraestructura, situación que podría provocar deslizamientos de tierra y caídas de rocas inestables en los taludes erosionados.

